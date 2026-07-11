Про це йдеться у дослідженні "What is Oreshnik Made Of? Russia's Most Domestic Missile Yet" від Незалежної антикорупційної комісії (NAKO).

Дивіться також Серйозні дефекти: 2 справжні причини, чому "Орешник" не може влучити точно в ціль

Хто виробляє "Орешник"?

У ході дослідження фахівцям вдалось ідентифікувати близько 470 електронних компонентів, що виготовили 25 підтверджених підприємств Росії та Білорусі. У матеріалі згадується ще чотири виробники згадуються, але наразі остаточно не підтверджено, чи причетні вони до виготовлення ракет.

Більшість ідентифікованих компонентів була створена у 2014 – 2018 роках.

Здебільшого сучасне російське високоточне озброєння залежить від західної мікроелектроніки. Однак "Орешник" переважно оснащений компонентами російського та білоруського виробництва, зауважили експерти. На їхню думку, так Росія прагне зменшити залежність від імпорту. Проте наразі не повністю самостійна у цьому питанні.

За оприлюдненими даними, 62% виявлених виробників – під міжнародними санкціями. Водночас 93% компаній перебувають під санкціями України.

Виробники компонентів до "Орешника" / Скриншот з дослідження NAKO

Де розташовані підприємства?

Найбільше ідентифікованих підприємств розташовані у Москві, Зеленограді, Московській області, Воронежі, Калузі, Орлі, Брянську, Рязані, Пензі та інших містах, зокрема Білорусі.

Частина виробників є входить до структури державних корпорацій "Ростех", "Росэлектроника" або "Роскосмос".

Щодо співпраці з Білоруссю, то відомо, що холдинг "Интеграл" та його дочірній завод "Транзистор" у Мінську виготовили для ракети діодні збірки та інтегральні мікросхеми у 2014 – 2015 роках. Вони підпорядковуються Міністерству промисловості Білорусі та є одними з найбільших виробників мікроелектроніки в країні.

Аналітики стверджують, що санкції мають торкнутись не лише виробників готових ракет, а й усіх в ланцюгу виробництва. А посилення обмежень щодо цих компаній може уповільнити розвиток російських ракетних програм.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали ймовірну кількість боєздатних ракет "Орешник", що залишились у Росії.