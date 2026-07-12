"Вигідно піти назустріч": Україна вироблятиме ракети для Patriot швидше за США, – конгресмен

Україна здатна швидко та ефективно налагодити виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Вона може зробити це краще, ніж американські компанії.

Про це в ефірі Bloomberg This Weekend заявив член Комітету з закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.

Як американці оцінюють можливості України?

Американські оборонні компанії, наприклад як Lockheed Martin, зацікавлені у наданні ліцензій Україні на виробництво цих ракет.

Маккол висловив свою позицію під час візиту до України. Він розповів, що українські військові ознайомили його зі своїм прогресом у розробці безпілотників та успіхами протидії окупації Росією на фронті.

Я думаю, українці можуть зробити це (виробляти ракети для Patriot – 24 Канал) швидше, і, можливо, навіть краще. Тож Lockheed є чого повчитися в українців щодо власних перехоплювачів – як їх удосконалити, як виготовляти швидше,

– сказав конгресмен-республіканець.

За словами Маккола, надати Україні можливість виготовляти ракети – "в найкращих інтересах" компаній та "якщо цього хоче президент США Дональд Трамп, їм вигідно піти назустріч".

Раніше ЗМІ припускали, що попри готовність Трампа передати американські ліцензії, виробництво ракет організують не в Україні. Натомість воно може бути розгорнуте в одній з європейських держав. Адже, щоб запустити його безпосередньо в Україні потрібен буде щонайменше рік часу.