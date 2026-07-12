Об этом в эфире Bloomberg This Weekend заявил член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл.

Как американцы оценивают возможности Украины?

Американские оборонные компании, например Lockheed Martin, заинтересованы в предоставлении Украине лицензий на производство этих ракет.

Макколл выразил свою позицию во время визита в Украину. Он рассказал, что украинские военные ознакомили его со своими успехами в разработке беспилотников и в противодействии российской оккупации на фронте.

Я думаю, украинцы могут сделать это (производить ракеты для Patriot – 24 Канал) быстрее и, возможно, даже лучше. Поэтому у Lockheed есть чему поучиться у украинцев в отношении собственных перехватчиков – как их усовершенствовать, как производить быстрее,

– сказал конгрессмен-республиканец.

По словам Макколла, предоставить Украине возможность производить ракеты – "в лучших интересах" компаний и "если этого хочет президент США Дональд Трамп, им выгодно пойти навстречу".

Ранее СМИ предполагали, что, несмотря на готовность Трампа передать американские лицензии, производство ракет организуют не в Украине. Вместо этого оно может быть развернуто в одной из европейских стран. Ведь для того, чтобы запустить его непосредственно в Украине, потребуется как минимум год.