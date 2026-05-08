Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN знищили "Гербери" з FPV на борту: як це виглядало

Українські перехоплювачі P1-SUN вперше на камеру знищили новий тип російської загрози – безпілотники "Гербера", які несуть FPV-дрони прямо у повітрі. За одну добу військові збили п'ять ворожих апаратів.

Росія змінила тактику: замість поодиноких атак вона починає системно використовувати "Гербери" як літаючі платформи для запуску FPV-дронів у глибину української оборони. Українські розробники вже знайшли відповідь – і зафіксували її на відео, повідомляє 24 Канал.

Яка небезпека від FPV на "Герберах"?

Технологічно-оборонна компанія SkyFall опублікувала відеозаписи з бортових камер дронів-перехоплювачів P1-SUN, на яких зафіксовані моменти знищення російських безпілотників "Гербера". Особливість цих цілей – на їхній верхній платформі були закріплені FPV-дрони, готові до скидання.

На кадрах чітко видно характерну Х-подібну раму та пропелери FPV-апаратів.Загалом за одну добу українські підрозділи виявили та збили п'ять російських БпЛА.

Зверніть увагу! В операціях брали участь екіпаж "Ворон" 58-ї окремої мотопіхотної бригади та розрахунок "Бокс" 302-ї зенітного ракетного полку.

"Гербера" спочатку застосовувалася росією як дешева приманка для перевантаження української системи ППО або як розвідувальний дрон. Однак на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив про появу нового застосування цієї платформи – у ролі повітряного носія FPV-дронів.

Зростання кількості таких цілей свідчить про перехід від разових експериментів до повноцінної бойової тактики, яка суттєво розширює радіус ураження FPV-апаратів.

Що відомо про P1-SUN?

Про знайдені FPV, скинуті з "Гербер", у травні уже повідомляв Бескрестнов ("Флеш").