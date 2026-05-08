Россия изменила тактику: вместо одиночных атак она начинает системно использовать "Герберы" как летающие платформы для запуска FPV-дронов в глубину украинской обороны. Украинские разработчики уже нашли ответ – и зафиксировали его на видео, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Оптоволокно для дронов: почему Украина до сих пор критически зависит от импорта и что с этим делают
Какая опасность от FPV на "Герберах"?
Технологически-оборонная компания SkyFall опубликовала видеозаписи с бортовых камер дронов-перехватчиков P1-SUN, на которых зафиксированы моменты уничтожения российских беспилотников "Гербера". Особенность этих целей – на их верхней платформе были закреплены FPV-дроны, готовые к сбросу.
На кадрах четко видно характерную Х-образную раму и пропеллеры FPV-аппаратов. Всего за сутки украинские подразделения обнаружили и сбили пять российских БпЛА.
Обратите внимание! В операциях участвовали экипаж "Ворон" 58-й отдельной мотопехотной бригады и расчет "Бокс" 302-го зенитного ракетного полка.
"Гербера" сначала применялась россией как дешевая приманка для перегрузки украинской системы ПВО или как разведывательный дрон. Однако в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил о появлении нового применения этой платформы – в роли воздушного носителя FPV-дронов.
Рост количества таких целей свидетельствует о переходе от разовых экспериментов к полноценной боевой тактике, которая существенно расширяет радиус поражения FPV-аппаратов.
Что известно о P1-SUN?
О найденных FPV, сброшенных с "Гербер", в мае уже сообщал Бескрестнов ("Флэш").
- Перехватчик P1-SUN, разработан и изготовлен SkyFall, разгоняется до 310 километров в час, работает на высотах до 9 000 метров и способен преследовать цель до 17 минут в радиусе 33 километров от точки запуска.
- Боевая часть весом до 800 граммов гарантированно уничтожает любой вражеский беспилотник. Модификации P1-SUN оснащены тепловизионными камерами и искусственным интеллектом, который автоматически подсвечивает цели на экране оператора, что делает перехват более точным и быстрым.