Россия изменила тактику: вместо одиночных атак она начинает системно использовать "Герберы" как летающие платформы для запуска FPV-дронов в глубину украинской обороны. Украинские разработчики уже нашли ответ – и зафиксировали его на видео, сообщает 24 Канал.

Какая опасность от FPV на "Герберах"?

Технологически-оборонная компания SkyFall опубликовала видеозаписи с бортовых камер дронов-перехватчиков P1-SUN, на которых зафиксированы моменты уничтожения российских беспилотников "Гербера". Особенность этих целей – на их верхней платформе были закреплены FPV-дроны, готовые к сбросу.

На кадрах четко видно характерную Х-образную раму и пропеллеры FPV-аппаратов. Всего за сутки украинские подразделения обнаружили и сбили пять российских БпЛА.

Обратите внимание! В операциях участвовали экипаж "Ворон" 58-й отдельной мотопехотной бригады и расчет "Бокс" 302-го зенитного ракетного полка.

"Гербера" сначала применялась россией как дешевая приманка для перегрузки украинской системы ПВО или как разведывательный дрон. Однако в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил о появлении нового применения этой платформы – в роли воздушного носителя FPV-дронов.

Рост количества таких целей свидетельствует о переходе от разовых экспериментов к полноценной боевой тактике, которая существенно расширяет радиус поражения FPV-аппаратов.

Что известно о P1-SUN?

О найденных FPV, сброшенных с "Гербер", в мае уже сообщал Бескрестнов ("Флэш").