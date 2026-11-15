Як наземні комплекси впораються на складній трасі: у Трускавці пройшли змагання "Дикі НРК"

У Трускавці відбувся другий етап військово-спортивного проєкту "Дикі НРК" до якого долучилися близько 20 екіпажів Сил оборони України. Серед учасників були й прикордонники екіпажу "Стрікса" Харківського прикордонного загону. Вони випробували наземний роботизований комплекс на складних ділянках траси.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Що відомо про змагання "Дикі НРК"?

Проєкт об'єднує військових операторів наземних роботизованих комплексів, які можуть виконувати завдання на передовій. Такі змагання дають змогу перевірити можливості техніки та навички екіпажів у різних умовах.

Змагання стали продовженням проєкту "Дикі дрони". На трасу вийшли близько двадцяти екіпажів із різних підрозділів Сил оборони України. Учасники змагалися у трьох дисциплінах: кросі, off-road та MEDEVAC.



Екіпаж підрозділу "СТРІКС" 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України виступив у двох категоріях — "Дикий крос" і "Дикий off-road". Під час заїздів прикордонники перевіряли точність керування НРК, злагодженість команди та здатність техніки долати складні перешкоди.



Такі змагання дають змогу оцінити підготовку екіпажів і можливості техніки, а також обмінятися досвідом із колегами. На фронті наземні роботизовані комплекси виконують важливі завдання з логістики та евакуації, допомагаючи зменшити ризик для військовослужбовців.

У ДПСУ зазначили, що прикордонники показали гідний результат.

Нагадаємо, наземні роботизовані комплекси використовують у Силах оборони для доставки боєприпасів, провізії та спорядження на позиції, а також евакуації поранених військових.

Завдяки їм можна виконувати небезпечні завдання дистанційно, не наражаючи життя бійців на додатковий ризик. Детальніше про можливості НРК ми розповідали у матеріалі про роботу наземних роботизованих комплексів на фронті.