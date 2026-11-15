Как наземные комплексы справятся на сложной трассе: в Трускавце прошли соревнования "Дикие НРК"

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно о соревнованиях "Дикие НРК"?

Проект объединяет военных операторов наземных роботизированных комплексов, которые могут выполнять задачи на передовой. Такие соревнования позволяют проверить возможности техники и навыки экипажей в различных условиях.

Соревнования стали продолжением проекта "Дикие дроны". На трассу вышли около двадцати экипажей из различных подразделений Сил обороны Украины. Участники соревновались в трех дисциплинах: кроссе, off-road и MEDEVAC.



Экипаж подразделения "СТРИКС" 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины выступил в двух категориях – "Дикий кросс" и "Дикий off-road". Во время заездов пограничники проверяли точность управления НРК, слаженность команды и способность техники преодолевать сложные препятствия.



Такие соревнования позволяют оценить подготовку экипажей и возможности техники, а также обменяться опытом с коллегами. На фронте наземные роботизированные комплексы выполняют важные задачи по логистике и эвакуации, помогая снизить риск для военнослужащих.

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В ГПСУ отметили, что пограничники показали достойный результат.

Напомним, наземные роботизированные комплексы используются в Силах обороны для доставки боеприпасов, провизии и снаряжения на позиции, а также для эвакуации раненых военных.

Благодаря им можно выполнять опасные задачи дистанционно, не подвергая жизни бойцов дополнительному риску. Подробнее о возможностях НРК мы рассказывали в статье " материале о работе наземных роботизированных комплексов на фронте ".