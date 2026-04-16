В Україні зберігаються проблеми з постачанням наземних роботизованих комплексів, хоча попит на них на фронті лише зростає. Виробники кажуть, що здатні виготовляти НРК у потрібних обсягах, але ключовою перепоною залишаються неритмічні держзакупівлі.

Запит військових стабільно високий для всіх типів НРК – логістичних, евакуаційних та ударних, зазначив у коментарі 24 Каналу CEO DevDroid Юрій Поріцький. На його думку, нинішня модель постачання створює для виробників нестабільний цикл роботи й ускладнює масштабування виробництва.

Чому виробники НРК працюють у режимі "від Великодня до Різдва"?

Юрій Поріцький зазначив, що у 2025 році системні закупівлі НРК у достатніх обсягах так і не відбулися, а схожа ситуація спостерігалася і торік. Через це, за його словами, у виробників формується нерівномірне навантаження: спершу тривалий період без контрактів, а потім необхідність терміново виготовити все замовлене до кінця року.

CEO DevDroid пояснив, що така циклічність заважає прогнозовано розширювати виробництво, планувати закупівлі компонентів, інвестувати в нові потужності та утримувати команди.

Важливо! Окремо Поріцький звернув увагу, що в періоди без замовлень виробники змушені самостійно покривати операційні витрати й підтримувати готовність без гарантованого попиту. Водночас він підкреслив, що українська індустрія вже здатна виробляти стільки НРК, скільки потрібно фронту, а подекуди й більше.

За словами Поріцького, головне обмеження зараз – не технології й не команди, а саме бюджети, ритмічність і передбачуваність державних закупівель.

Що кажуть військові про проблему з НРК?

У 30-й ОМБр підкреслюють, що найбільш актуальною потребою є логістика, адже боєприпаси та дрони потрібні щодня. Військові зазначають, що відмова від роботизованих комплексів призведе до збільшення людських втрат.