Офіцер батальйону НРК Третьої штурмової бригади пропонує переглянути підхід до нарахування "е-Балів" за логістичні місії, які, за його словами, часто недооцінюють. Така модель дозволить краще забезпечувати підрозділи технікою, яка справді потрібна на полі бою, зазначив Віктор Павлов у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також На фронті бракує НРК? Чи дійсно на полі бою не вистачає роботів – що кажуть військові

Чи має постачання НРК працювати на випередження?

Офіцер батальйону НРК Третьої штурмової бригади вважає, що ефективною може бути лише така система, яка поєднує централізовану й децентралізовану моделі.

У першому випадку державні контракти дають виробникам можливість планувати масштабування, найм і розвиток виробництва,

У другому – підрозділи можуть швидше отримувати саме ті засоби, які їм потрібні тут і зараз.

За словами Павлова, спочатку варто закуповувати дослідні зразки, передавати їх підрозділам для бойового застосування і лише після цього переходити до більших партій.

Якщо на складах немає НРК, бали просто неможливо використати,

– зазначив Павлов, наголосивши, що контрактування і постачання мають випереджати потреби фронту.

Він окремо підкреслив, що логістичні місії недооцінені, хоча саме вони допомагають доставляти провізію, боєприпаси та матеріали для фортифікацій. На його думку, саме тому “е-Бали” за такі завдання потрібно збільшувати.

Що з дефіцитом НРК на передовій?