Офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады предлагает пересмотреть подход к начислению "е-Балов" за логистические миссии, которые, по его словам, часто недооценивают. Такая модель позволит лучше обеспечивать подразделения техникой, которая действительно нужна на поле боя, отметил Виктор Павлов в комментарии 24 Каналу.

Должны ли поставки НРК работать на опережение?

Офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады считает, что эффективной может быть только такая система, которая сочетает централизованную и децентрализованную модели.

В первом случае государственные контракты дают производителям возможность планировать масштабирование, найм и развитие производства,

Во втором – подразделения могут быстрее получать именно те средства, которые им нужны здесь и сейчас.

По словам Павлова, сначала стоит закупать опытные образцы, передавать их подразделениям для боевого применения и лишь после этого переходить к более крупным партиям.

Если на складах нет НРК, баллы просто невозможно использовать,

– отметил Павлов, подчеркнув, что контрактирование и поставки должны опережать потребности фронта.

Он отдельно подчеркнул, что логистические миссии недооценены, хотя именно они помогают доставлять провизию, боеприпасы и материалы для фортификаций. По его мнению, именно поэтому “е-баллы” за такие задачи нужно увеличивать.

Что с дефицитом НРК на передовой?