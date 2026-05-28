Верховна Рада звільнила постачання наземних роботизованих комплексів для армії від ПДВ

Верховна Рада зробила ще один крок до масштабування НРК на фронті: постачання наземних роботизованих комплексів для Сил оборони відтепер звільнено від податку на додану вартість. Закон №15259 ухвалено 29 травня 2026 року.

Ініціатива покликана одразу вирішити два завдання: задовольнити зростаючі потреби бойових підрозділів у наземних роботах і зробити витрачання бюджетних коштів ефективнішим. Головним з опрацювання законопроєкту був Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, мовиться на сайті парламенту.

Що змінює новий закон

Згідно з прийнятим законом, від ПДВ звільняються операції з постачання НРК на митній території України для потреб Сил оборони. За задумом авторів, це дозволить задовольнити потреби бойових військових частин у наземних роботизованих комплексах, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час їх постачання.

Що відомо про застосування НРК

Закон ухвалено в момент, коли НРК фактично переживають якісний стрибок у застосуванні. За перші три місяці 2026 року наземні роботизовані комплекси виконали на фронті 24 500 завдань – логістичних і бойових. У березні показник перевищив 9 000 місій на місяць, тоді як у листопаді 2025-го він становив лише 2 900.

Паралельно держава вибудовує правову та фінансову базу для масштабування напрямку. За словами представників Міноборони, переважна більшість НРК, що найактивніше працюють на передовій, є українського виробництва, і саме в цю сферу держава вперше вкладається так масштабно.