Military 24 Зброя і технології Росія виготовила велику партію нових зенітних ракет для фронту
6 липня, 15:58
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Росія виготовила велику партію нових зенітних ракет для фронту

Владислав Кравцов

Російський оборонний концерн "Калашников" повідомив про відвантаження великої партії зброї "державному замовнику". Йдеться про зенітні ракети 9М333.

Про це йдеться у телеграм-каналі концерну.

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Що відомо про виготовлення в Росії ракет 9М333?

Точну кількість переданих ракет у "Калашникові" не розкривають. 

Водночас одержувача концерн також не називає, однак у російській практиці формулювання "державний замовник" зазвичай означає Міністерство оборони Росії або інші структури, які закуповують озброєння для російських збройних сил у межах державного оборонного замовлення. 

Ракети 9М333 використовують у радянських зенітних ракетних комплексах "Стріла-10" та їхніх модифікаціях. Серійне виробництво цих боєприпасів концерн "Калашников" розпочав у 2020 році, а під час повномасштабної війни Росії проти України вони активно застосовувалися російськими військами. 

За заявами виробника, ракета призначена для ураження повітряних цілей у будь-який час доби, зокрема в умовах активної дії перешкод. Вона здатна знищувати пілотовані літальні апарати, крилаті ракети та інші повітряні об'єкти. 9М333 працює за принципом "вистрілив – забув". 

Її середня швидкість становить 550 метрів за секунду, а висота ураження цілей – від 10 до 3500 метрів. Головка самонаведення ракети має три режими роботи: фотоконтрастний, інфрачервоний та режим роботи в умовах перешкод. 

У концерні "Калашников" стверджують, що саме це є однією з ключових переваг 9М333 над іншими ракетами такого класу.

Нагадаємо, раніше у телеграм-каналі "Полковник ГШ" писали, що Росія модернізувала балістичні ракети комплексу "Іскандер-М" та встановила на них нову систему автономного наведення "Комета-М12Р-ВТ". Це може підвищити стійкість ракет до засобів радіоелектронної боротьби.

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