Росія виготовила велику партію нових зенітних ракет для фронту

Російський оборонний концерн "Калашников" повідомив про відвантаження великої партії зброї "державному замовнику". Йдеться про зенітні ракети 9М333.

Про це йдеться у телеграм-каналі концерну.

До теми Чому реактивні "Шахеди" – складна ціль для ППО: авіаексперт чітко пояснив проблему

Що відомо про виготовлення в Росії ракет 9М333?

Точну кількість переданих ракет у "Калашникові" не розкривають.

Водночас одержувача концерн також не називає, однак у російській практиці формулювання "державний замовник" зазвичай означає Міністерство оборони Росії або інші структури, які закуповують озброєння для російських збройних сил у межах державного оборонного замовлення.

Ракети 9М333 використовують у радянських зенітних ракетних комплексах "Стріла-10" та їхніх модифікаціях. Серійне виробництво цих боєприпасів концерн "Калашников" розпочав у 2020 році, а під час повномасштабної війни Росії проти України вони активно застосовувалися російськими військами.

За заявами виробника, ракета призначена для ураження повітряних цілей у будь-який час доби, зокрема в умовах активної дії перешкод. Вона здатна знищувати пілотовані літальні апарати, крилаті ракети та інші повітряні об'єкти. 9М333 працює за принципом "вистрілив – забув".

Її середня швидкість становить 550 метрів за секунду, а висота ураження цілей – від 10 до 3500 метрів. Головка самонаведення ракети має три режими роботи: фотоконтрастний, інфрачервоний та режим роботи в умовах перешкод.

У концерні "Калашников" стверджують, що саме це є однією з ключових переваг 9М333 над іншими ракетами такого класу.

Нагадаємо, раніше у телеграм-каналі "Полковник ГШ" писали, що Росія модернізувала балістичні ракети комплексу "Іскандер-М" та встановила на них нову систему автономного наведення "Комета-М12Р-ВТ". Це може підвищити стійкість ракет до засобів радіоелектронної боротьби.