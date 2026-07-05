Про це повідомляє телеграм-канал "Полковник ГШ".

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Як змінилися ракети комплексу "Іскандер-М"?

Головною зміною стала нова багатоканальна цифрова антенна решітка з 12 елементів, встановлена в носовій частині ракети.

Вона приймає сигнали супутникової навігації на початковому та основному етапах польоту, що має підвищити точність наведення та стійкість ракети до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

На завершальному етапі польоту працює хвостова система "Комета-Р8" із двома термостійкими чотириелементними антенними решітками. Вона замінила попередню систему "Комета-МР12".

Як пише автор телеграм-каналу "Полковник ГШ", індекс "ВТ" може означати "високотемпературна" або "термостійка" модифікація. У дописі також зазначається, що для ефективного придушення такої системи може знадобитися одночасна робота понад 11 потужних засобів радіоелектронної боротьби.

Довідка. Системи "Комета" Росія застосовує і на інших видах озброєння, зокрема на безпілотниках та керованих авіабомбах. Зокрема, ще у квітні 2024 року повідомлялося, що окупанти почали модернізувати авіабомби, оснащуючи модулі планування і корекції (УМПК) 12-канальними антенами "Комета".

Нагадаємо, ввечері 5 липня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують новий масований удар по Україні. За словами президента, чергову масовану атаку Кремль планує здійснити безпосередньо після Дня незалежності США та напередодні саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі.

Тим часом моніторингові канали повідомили, що станом на 5 липня на авіабазі "Оленья" спорядженими крилатими ракетами були до двох бомбардувальників Ту-95МС із семи, які там перебувають.