Об этом сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".

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Как изменились ракеты комплекса "Искандер-М"?

Главным изменением стала новая многоканальная цифровая антенная решетка из 12 элементов, установленная в носовой части ракеты.

Она принимает сигналы спутниковой навигации на начальном и основном этапах полета, что должно повысить точность наведения и устойчивость ракеты к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

На завершающем этапе полета работает хвостовая система "Комета-Р8" с двумя термостойкими четырехэлементными антенными решетками. Она заменила предыдущую систему "Комета-МР12".

Как пишет автор телеграм-канала "Полковник ГШ", индекс "ВТ" может означать "высокотемпературная" или "термостойкая" модификация. В сообщении также отмечается, что для эффективного подавления такой системы может потребоваться одновременная работа более 11 мощных средств радиоэлектронной борьбы.

Справка. Системы "Комета" Россия применяет и на других видах вооружения, в частности на беспилотниках и управляемых авиабомбах. В частности, еще в апреле 2024 года сообщалось, что оккупанты начали модернизировать авиабомбы, оснащая модули планирования и коррекции (УМПК) 12-канальными антеннами "Комета".

Напомним, вечером 5 июля Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят новый массированный удар по Украине. По словам президента, очередную массированную атаку Кремль планирует осуществить непосредственно после Дня независимости США и накануне саммита НАТО, который должен состояться в Анкаре.

Между тем мониторинговые каналы сообщили, что по состоянию на 5 июля на авиабазе "Оленья" крылатыми ракетами были вооружены до двух бомбардировщиков Ту-95МС из семи, находящихся там.