Росія, ймовірно, пускає ракети "Бандероль" з наземних установок: ЗМІ розповіли, що вказує на це

Російські війська, ймовірно, почали масово застосовувати крилаті ракети S8000 "Бандероль" із наземних пускових установок, розміщених у тимчасово окупованому Криму. На це вказують останні атаки Росії по Україні.

Про це пише Defense Express.

Що вказує на те, що Росія пускає ракети "Бандероль" з наземних установок?

Аналітики зазначають, що останнім часом окупанти дедалі частіше використовують ці ракети під час ударів по українських містах. Зокрема, 31 липня Росія випустила в напрямку Одеси відразу 9 ракет S8000 "Бандероль". За повідомленнями, їх вдалося перехопити над Чорним морем.

У Defense Express звернули увагу, що раніше носієм таких ракет був ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон" ("Иноходец"), який може нести лише одну ракету S8000. Відтак одночасний запуск 9 ракет потребував би використання 9 безпілотників, що аналітики вважають малоймовірним через обмежену кількість таких БпЛА у російській армії.



Російський БпЛА "Оріон" як носій S8000 "Бандероль" / Стоп-кадр з пропагандистського відео Росії

Теоретично запускати "Бандеролі" можуть і з вертольотів Мі-28, здатних нести кілька ракет одночасно. Однак підтверджень такого способу застосування досі немає, а російська сторона раніше називала цю можливість лише перспективною.

На думку експертів, найбільш логічним поясненням масованих пусків є використання наземних пускових установок. Перші згадки про такі комплекси з'явилися ще у вересні 2025 року, однак лише зараз на них звернули увагу через зміну характеру атак.



S8000 "Бандероль" на новій наземній пусковій установці / Стоп-кадр з пропагандистського відео Росії

Аналітики припускають, що кілька таких установок могли бути розгорнуті в окупованому Криму. Саме цим вони пояснюють регулярні масовані удари по Одесі та інших прибережних містах. Водночас для атак по інших регіонах України, де ракети застосовуються поодиноко, Росія, ймовірно, досі використовує безпілотники "Оріон".

У Defense Express також вважають, що Росія намагатиметься збільшити виробництво S8000 "Бандероль" і надалі розширюватиме мережу наземних пускових установок. Це може призвести до ще частіших і масштабніших атак такими ракетами.



Крилата ракета S8000 "Бандероль" / Стоп-кадр з пропагандистського відео Росії

На думку аналітиків, активніше застосування "Бандеролей" може бути пов'язане зі зниженням ефективності звичайних дронів-камікадзе "Шахед" із двигунами внутрішнього згоряння. Україна дедалі успішніше перехоплює їх за допомогою дронів-перехоплювачів, тоді як реактивні цілі залишаються значно складнішими для ураження.

У виданні нагадали, що S8000 "Бандероль" розвиває максимальну швидкість до 650 кілометрів на годину, крейсерську – 520 – 560 кілометрів на годину завдяки китайському реактивному двигуну SW800Pro-A95. Дальність її польоту становить до 500 кілометрів, а бойова частина – уламково-фугасна ОФБЧ-150 масою 114,3 кілограма.

Нагадаємо, Росія також атакувала ракетою "Бандероль" Харків 26 липня. Внаслідок цього у місті була одна загибла особа та 16 постраждалих.