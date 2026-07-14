Нових ракет до Patriot не буде: Туск зробив заяву щодо допомоги Україні

Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети до систем Patriot. Водночас Варшава запевнила, що продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це пише видання rp.pl.

Чому Польща більше не передаватиме Україні ракети для Patriot?

За словами Туска, Польща має обмежені запаси таких ракет. Він також підтвердив, що навесні країна вже передала Україні п'ять ракет Patriot у повній координації з НАТО та США.

Ви помітили, який галас викликало наше рішення про передачу п'яти ракет Patriot, повністю узгоджене з НАТО та американцями. Ми не плануємо такого пожертвування наразі,

– зазначив польський прем'єр.

Водночас Туск наголосив, що Польща й надалі залишатиметься одним із ключових партнерів України та продовжить підтримувати її у війні проти Росії.

Раніше польська допомога стала частиною спільної європейської ініціативи з постачання Україні близько 35 ракет Patriot, яку координувала Німеччина. За словами прем'єра, у найближчі роки Польща сама має отримати понад 600 нових ракет цього типу для потреб власних Збройних сил.

Окремо глава польського уряду пояснив, чому країна поки не приєдналася до Європейської Антибалістичної коаліції. За його словами, польські оборонні компанії ще оцінюють свої можливості. Якщо вони підготують відповідну промислову пропозицію, Польща зможе долучитися до ініціативи.

До слова, Україна та ще дев'ять європейських держав започаткували Антибалістичну коаліцію для створення спільної системи протиракетної оборони. Вона має об'єднати технології, оборонні можливості та український досвід захисту від російських ракет. Коаліція залишається відкритою для інших країн, які поділяють її цілі.

Крім того, Туск висловив песимістичний прогноз щодо перспектив завершення війни. На його думку, через жорстку позицію Кремля найближчим часом досягти миру чи навіть перемир'я не вдасться, а Росія, ймовірно, продовжуватиме ескалацію щонайменше до зими.

Нагадаємо, Болгарія виходить із "Коаліції охочих" і більше не підтримуватиме ініціативи щодо подальшої військової та фінансової допомоги Україні. Прем'єр-міністр Румен Радев заявив, що виступає за дипломатичне завершення війни та "прагматичні" відносини з Кремлем, заперечивши звинувачення у проросійській позиції.