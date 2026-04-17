Зброя Кім Чен Ина атакує Україну: експерти розповіли про ракети КНДР, які використовує Росія
- Росія використовує північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, які не є копіями "Іскандеру", але можуть бути модифікацією його ранніх варіантів.
- Ракети КНДР використовують застарілі методи виробництва і комплектуються цивільними компонентами, ймовірно, придбаними в обхід санкцій.
Росія неодноразово застосовувала північнокорейське озброєння для атак по Україні. Експерти проаналізували уламки цих ракет після їхнього застосування в бойових умовах.
Про це інформує Міноборони України.
Що відомо про ракети КНДР, якими б'є Росія?
Експерти проаналізували ракету, що впала у Харкові 2 січня 2024 року й визначили, що її характеристики ідентичні до креслень із південнокорейських наукових джерел.
Ракети з КНДР вирізняються специфічною формою, зокрема у KN-23 діаметр у задній частині становить близько 110 сантиметрів і звужується до 90 сантиметрів спереду. Такий параметр не зустрічається в інших країнах. Тоді як для KN-24 діаметр становить приблизно 100 сантиметрів, що є менш унікальним показником.
Крім того, експерти порівняли уламки зі знімками з ракетних виробництв і виявили низку збігів, зокрема у конструктивних деталях – від отворів для кріплення сопла до спеціальних ніш для систем супутникової навігації.
Чи справді ракети KN-23 та KN-24 є копіями "Іскандеру"?
У Міноборони встановили, що ракети КНДР KN-23 та KN-24 не є прямими копіями радянських чи російських зразків, а також не створені за ліцензією балістичної ракети "Іскандер" 9М723.
Водночас експерти виявили ознаки того, що Північна Корея могла модифікувати один із ранніх варіантів розробки ракети "Іскандер".
Ракети з КНДР використовують менш енергетичне паливо. Північнокорейські двигуни більші та довші за російські аналоги (приблизно в 1,5 раза), щоб забезпечити аналогічну дальність. Водночас під час виробництва використовуються застарілі методи: а якість пайки – приблизно 50-річної давнини,
– ідеться у повідомлені Міноборони.
Крім того, варто зауважити, що у блоках керування ракет КНДР виявлено складові цивільного призначення від провідних брендів. Імовірно, Пхеньян закуповує їх в обхід санкцій.
Також фахівці додали, що для захисту цих від високих температур під час польоту в атмосфері, окрім теплозахисного покриття, на головній частині ракети встановлено обтікач із графітових матеріалів.
Таке рішення є відносно недорогим і, скоріш за все, було обране північнокорейськими інженерами через обмежений доступ до більш сучасних теплостійких матеріалів.
Північна Корея: які останні новини?
9 квітня стало відомо, що у КНДР провели низку випробувань систем електромагнітної зброї, а також вуглецевих бомб. За словами лідера Кім Чен Ина, ці розробки є "особливими засобами стратегічного характеру". Їх варто використовувати до військових засобів у різних сферах.
Відомо, що так звані "блекаут-бомби" застосовують, аби спричинити замикання електромереж, що своєю чергою призведе до подальшого масштабного відключення світла.
За даними ЗМІ, КНДР зруйнувала декілька населених пунктів біля одного з полігонів на західному узбережжі КНДР, який призначений для запуску ракет та супутників. Імовірно, влада планує розбудовувати інфраструктуру та розвивати космічну програму.
У березні у КНДР провели випробування модернізованого твердопаливного двигуна підвищеної тяги. Його можна використати у ракетах для удару по США.