Зброя Кім Чен Ина атакує Україну: експерти розповіли про ракети КНДР, які використовує Росія

Росія неодноразово застосовувала північнокорейське озброєння для атак по Україні. Експерти проаналізували уламки цих ракет після їхнього застосування в бойових умовах.

Про це інформує Міноборони України.

Дивіться також Україна нарощує тиск, а Росія втрачає сотні солдатів за квадратний кілометр, – Федоров

Що відомо про ракети КНДР, якими б'є Росія?

Експерти проаналізували ракету, що впала у Харкові 2 січня 2024 року й визначили, що її характеристики ідентичні до креслень із південнокорейських наукових джерел.

Ракети з КНДР вирізняються специфічною формою, зокрема у KN-23 діаметр у задній частині становить близько 110 сантиметрів і звужується до 90 сантиметрів спереду. Такий параметр не зустрічається в інших країнах. Тоді як для KN-24 діаметр становить приблизно 100 сантиметрів, що є менш унікальним показником.

Крім того, експерти порівняли уламки зі знімками з ракетних виробництв і виявили низку збігів, зокрема у конструктивних деталях – від отворів для кріплення сопла до спеціальних ніш для систем супутникової навігації.

Чи справді ракети KN-23 та KN-24 є копіями "Іскандеру"?

У Міноборони встановили, що ракети КНДР KN-23 та KN-24 не є прямими копіями радянських чи російських зразків, а також не створені за ліцензією балістичної ракети "Іскандер" 9М723.

Водночас експерти виявили ознаки того, що Північна Корея могла модифікувати один із ранніх варіантів розробки ракети "Іскандер".

Ракети з КНДР використовують менш енергетичне паливо. Північнокорейські двигуни більші та довші за російські аналоги (приблизно в 1,5 раза), щоб забезпечити аналогічну дальність. Водночас під час виробництва використовуються застарілі методи: а якість пайки – приблизно 50-річної давнини,

– ідеться у повідомлені Міноборони.

Крім того, варто зауважити, що у блоках керування ракет КНДР виявлено складові цивільного призначення від провідних брендів. Імовірно, Пхеньян закуповує їх в обхід санкцій.

Також фахівці додали, що для захисту цих від високих температур під час польоту в атмосфері, окрім теплозахисного покриття, на головній частині ракети встановлено обтікач із графітових матеріалів.

Таке рішення є відносно недорогим і, скоріш за все, було обране північнокорейськими інженерами через обмежений доступ до більш сучасних теплостійких матеріалів.

Північна Корея: які останні новини?