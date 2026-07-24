Велика загроза: "Флеш" показав мапу зони ураження "Шахедами" з онлайн-керуванням

Російські війська продовжують запускати реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням. Ці безпілотники становлять реальну загрозу для частини північних, східних та південних областей України.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Для яких областей та регіонів є загроза?

"Флеш" пояснив, що реактивні "Шахеди" мають обмеження щодо дальності керування – це пов'язано з особливостями технології.

Він також опублікував карту, на якій червоним кольором позначено зону ураження цих безпілотників, які можуть уражати як рухомі, так і статичні цілі.

Власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Звертайте увагу на тривоги, будуйте укриття для людей,

– наголосив Сергій Бескрестнов.

Зони ураження реактивних БпЛА / Фото: "Флеш"

Нагадаємо, нещодавно російські війська дійсно посилили удари по паливній інфраструктурі України. Зокрема, 23 липня під атакою опинився об'єкт у Житомирі, на місці виникла пожежа. За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

Тим часом 22 липня росіяни били по кількох районах Харкова: Шевченківському і Немишлянському. В обох випадках сталися пожежі на АЗС. Як розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, окупанти спочатку атакують автозаправну станцію, а потім, коли на місце приїжджають співробітники ДСНС, вдаряють знову.

Під ударом також була автозаправна станція в Сумах. Внаслідок російського обстрілу там сталась масштабна пожежа.