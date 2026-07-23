Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що АЗС для противника наразі одна з пріоритетних мішеней, так само як критична інфраструктура і залізниця.

Росія атакує АЗС: у Харкові готують новий алгоритм дій

Харків 22 липня пережив два удари. Росіяни били по кількох районах: Шевченківському і Немишлянському. В обох випадках сталися пожежі на АЗС. Рятувальники тепер працюють на дообладнаній спецзахистом техніці, яка убезпечена від дронів, бо є випадки подвійних і потрійних ударів.

Окупанти спочатку атакують автозаправну станцію, а потім, коли на місце приїжджають співробітники ДСНС, вдаряють знову. Почастішали саме атаки FPV-дронами, які полюють або на газові ємності, або на заправні колонки.

Це, ймовірно, вперше, коли так глибоко FPV-дрон залетів у Харків – раніше був центр, тепер перелетів і його. Загалом із початку року 120 АЗС у регіоні постраждали від таких ударів, 80 з них – у Харкові. Це не означає, що все спалено: часто це удари, після яких були пожежі або не було займання. Але є багато повторних ударів по тих самих районах і заправках,

– озвучила Черненко.

Наслідки удару по АЗС у Харкові / Фото: ДСНС

Найближчими днями в Харкові відбудеться зустріч власників мереж АЗС з представниками області та екстрених служб, щоб максимально опрацювати засоби безпеки для працівників заправок і для водіїв, які туди приїжджають за послугами.

Наразі одне з великих прохань до власників авто – не заправлятися під час повітряних тривог. Це складно, бо їх протягом дня дуже багато, але людей закликають старатися дотримуватися такого правила.

Голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов зазначив, що після такої зустрічі заплановано провести засідання Ради оброни регіону.

Це комплекс заходів: від монтажу антидронових сіток до убезпечення операторських пунктів і місць наливу габіонами тощо. Розглядаємо певну колаборацію. Є пропозиції від приватних груп ППО щодо захисту безпосередньо АЗС. Будемо проводити відповідні зустрічі, пропонувати алгоритми дій. Мовиться більше про убезпечення людей і нові правила роботи під час повітряних тривог,

– пояснив Синєгубов.

Сьогодні багато заправок на свій розсуд передбачили додатковий захист: невеличкі мобільні укриття від дронів, антидронові сітки, закриття врізними приладдямями газових ємностей. Але все це не уніфіковано. Зі слів кореспондентки з Харкова, якщо БпЛА несе кумулятивний снаряд, то він пропалює захист і спричиняє велику пожежу. Тому ці норми будуть розглядатися, пропонуватимуться нові алгоритми дій для захисту з подальшим введенням на всіх харківських АЗС.

Детальніше про ситуацію в Харкові: дивіться у відео

Підсумовуючи, кореспондента повідомила, що про ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини. Зокрема, в Ізюмі посилилися удари. Якщо місяць тому це були поодинокі атаки, то тепер їх росіяни бють по місту безпілотниками і КАБами через день. Під атакою опиняються приватний сектор, житлові багатоповерхівки, підприємства.

Також посилились удари по Золочеву. Обстріли там і так були щоденні, але тепер їх набагато більше: по 2 – 3 атаки на добу. 22 липня Росія вдарила там по сільській раді трьома FPV-дронами. А вночі ракетою, тип якої наразі встановлюється, вгатила по навчальному закладу. Постраждали приватні й житлові будинки довкола. Ситуація в селищі, яке підпадає під обов'язкову евакуацію дітей, стає дедалі складнішою.