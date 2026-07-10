Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що після пошкодження приватних АЗС внаслідок атаки керівництво заправок має шукати гроші для відновлення об'єкта. Зробити це, з його слів, воно може шляхом підвищення цін на пальне, а це вже б'є по гаманцях українських водіїв.
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Росія націлилась вибити АЗС України: чи реально це?
"Винести" систему заправок технічно, як пояснив військовий експерт, неможливо. Згідно з його підрахунками, в Україні орієнтовно 3 тисячі АЗС, а противник доволі обмежений в тому, щоб завдавати ударів по всій території нашої країни.
"Це економічно невигідно і недопустимо, якщо ми говоримо про ту мережу заправок, яка розташована поза межами тактичної зони досяжності дронів. Тому вибити це в принципі неможливо, але ускладнити роботу реально", – констатував Грабський.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Він зауважив на тому, що українці вже навчені паливною кризою 2022 року, коли пережили те саме, що зараз відчувають росіяни. Грабський наголосив, що Україна має можливості розгортати мобільні заправки. З його слів, такі алгоритми дій використовуються, але треба розуміти, що противник не шкодуватиме своїх ударних засобів для того, щоб продовжувати такі атаки.
Ми знов-таки перебуваємо у протистоянні списа та щита, яке тягнеться через всі війни, в тому числі через нашу,
– озвучив Грабський.
Повне інтерв'ю Сергія Грабського: дивіться у відео
Ворог відчуває проблеми з забезпеченням БпЛА
Військовий експерт звернув увагу на відсоток збиття нині Повітряними силами України ворожих безпілотників і підкреслив, що він значний: від 86% до 93%. З його слів, ціна влучання в одну автозаправку Росії коштуватиме не один десяток дронів.
"Ми говоримо про вірогідність того, що це буде дуже дорого для неї, якщо вона буде цілитися тільки на заправки. Крім того, я звернув увагу на дуже цікаву особливість, що починаючи з другої половини червня, після 15 числа, як був завданий один з чергових потужних ударів, кількість дронів, які атакують Україну, суттєво зменшилася", – розповів Грабський.
Він зазначив, що загалом, порівняно з травнем, коли російська армія використала понад 8 400 повітряних цілей, у червні їх обсяг зменшилася на 25 – 30%. Військовий експерт звернув увагу і нас статистику липня, аналізуючи дані Повітряних сил. З його слів, від початку місяця Росія не запускає більше 150 БпЛА. Окрім двох днів, 2 і 6 числа, коли були так звані масовані атаки.
Грабський уточнив, що масовані атаки вже відносно такі, бо раніше вони передбачали застосування 700 засобів повітряного нападу, зараз характеризується 400 – 450.
Тобто, у противника не все добре з забезпеченням дронів. Я далекий від думки, що він їх притримує, тому що в цьому немає сенсу. Якби він не мав обмежень, знаючи, що ми не можемо поки що завадити цим ударам, то запускав би стільки дронів, скільки має,
– озвучив Грабський.
Підсумовуючи, військовий експерт висловив переконання, що у країни-агресорки може бути бажання знищити всі українські АЗС, але для цього у росіян немає ресурсів. До того ж є таке поняття, як фактори стримування, тобто дії Сил оборони України.