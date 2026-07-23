Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что АЗС для противника сейчас являются одной из приоритетных целей, наряду с критически важной инфраструктурой и железной дорогой.

Россия атакует АЗС: в Харькове готовят новый алгоритм действий

22 июля Харьков пережил два удара. Россияне наносили удары по нескольким районам: Шевченковскому и Немишлянскому. В обоих случаях на АЗС произошли пожары. Спасатели теперь работают на оснащенной спецзащитой технике, которая защищена от дронов, поскольку бывают случаи двойных и тройных ударов.

Оккупанты сначала атакуют автозаправочную станцию, а затем, когда на место приезжают сотрудники ГСЧС, наносят удар снова. Участились именно атаки FPV-дронами, которые нацелены либо на газовые емкости, либо на заправочные колонки.

Это, вероятно, первый случай, когда FPV-дрон залетел так глубоко в Харьков – раньше он атаковал центр, теперь перелетел и через него. Всего с начала года 120 АЗС в регионе пострадали от таких ударов, 80 из них – в Харькове. Это не означает, что все сожжено: часто это удары, после которых были пожары или не было возгорания. Но есть много повторных ударов по тем же районам и заправкам,

– сообщила Черненко.

Последствия удара по АЗС в Харькове / Фото: ГСЧС

В ближайшие дни в Харькове состоится встреча владельцев сетей АЗС с представителями области и экстренных служб, чтобы максимально проработать меры безопасности для сотрудников заправок и для водителей, которые приезжают туда за услугами.

На данный момент одна из больших просьб к автовладельцам – не заправляться во время воздушных тревог. Это сложно, так как их в течение дня бывает очень много, но людей призывают стараться соблюдать это правило.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов отметил, что после такой встречи планируется провести заседание Совета обороны региона.

Это комплекс мер: от установки антидроновых сеток до укрепления операторских пунктов и мест заправки габионами и т. д. Рассматриваем определенную коллаборацию. Есть предложения от частных групп ПВО о защите непосредственно АЗС. Будем проводить соответствующие встречи, предлагать алгоритмы действий. Речь идет в первую очередь об обеспечении безопасности людей и новых правилах работы во время воздушных тревог,

– пояснил Синегубов.

Сегодня многие заправки по своему усмотрению предусмотрели дополнительную защиту: небольшие мобильные укрытия от дронов, антидроновые сетки, закрытие газовых емкостей врезными приспособлениями. Но все это не унифицировано. По словам корреспондентки из Харькова, если БпЛА несет кумулятивный снаряд, то он прожигает защиту и вызывает большой пожар. Поэтому эти нормы будут рассмотрены, будут предложены новые алгоритмы действий по защите с последующим внедрением на всех харьковских АЗС.

Подробнее о ситуации в Харькове: смотрите в видео

Подводя итог, корреспондентка сообщила о ситуации в отдельных населенных пунктах Харьковской области. В частности, в Изюме усилились удары. Если месяц назад это были единичные атаки, то теперь россияне наносят удары по городу беспилотниками и КАБами через день. Под обстрелом оказываются частный сектор, жилые многоэтажки, предприятия.

Также усилились удары по Золочеву. Обстрелы там и так были ежедневными, но теперь их гораздо больше: по 2–3 атаки в сутки. 22 июля Россия нанесла там удар по сельскому совету тремя FPV-дронами. А ночью ракетой, тип которой пока устанавливается, ударила по учебному заведению. Пострадали частные и жилые дома вокруг. Ситуация в поселке, подпадающем под обязательную эвакуацию детей, становится все более сложной.