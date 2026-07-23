Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Що відомо про атаку на Житомирщину?

Окупанти продовжують тероризувати цивільну інфраструктуру в регіонах України. Після удару по паливній інфраструктурі Житомирської області на місці виникла пожежа. До ліквідації наслідків оперативно залучили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які змогли локалізувати займання.

Наразі інформації про загиблих або постраждалих не надходило. Відповідні служби продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини ворожої атаки.

Зазначимо, у Коростенському районі Житомирської області заборонили роботу всіх автозаправних станцій під час повітряної тривоги. Таке рішення ухвалили через почастішання російських атак по паливній інфраструктурі. Працівники АЗС під час тривоги зобов'язані припиняти роботу та евакуйовуватися до найближчих укриттів.

Останні атаки ворога по паливній інфраструктурі України

23 липня російські війська завдали удару по Сумах, влучивши в автозаправну станцію. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та, попри складну безпекову ситуацію, локалізували й ліквідували займання, не допустивши поширення вогню.

Вранці 15 липня окупанти атакували автозаправну станцію у Малинській громаді на Житомирщині. За попередніми даними, постраждали двоє людей, яких госпіталізували. На місці працювали рятувальники та екстрені служби, які ліквідовували наслідки удару.

Крім того, на початку липня росіяни пошкодили щонайменше 12 автозаправних станцій у Харкові та області, продовжуючи атакувати цивільну інфраструктуру.