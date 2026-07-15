Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Що відомо про атаку?

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Інформація щодо його стану наразі уточнюється.

Після ворожого удару на місці події розпочали роботу рятувальники та працівники всіх необхідних спеціальних служб. Вони ліквідовують наслідки атаки, обстежують територію та з'ясовують масштаби пошкоджень.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що російська армія продовжує цілеспрямовано тероризувати прикордонні та північні райони області, завдаючи ударів по цивільних об'єктах.

Жителів регіону закликали суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Особливу увагу влада звернула на необхідність не перебувати на території автозаправних станцій під час оголошення небезпеки, адже такі об'єкти можуть становити підвищений ризик у разі ворожих атак.

Влада також закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оперативно прямувати до найближчих укриттів та стежити лише за офіційними повідомленнями щодо безпекової ситуації. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

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Зауважимо, що російські війська останнім часом дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, лише за останній тиждень внаслідок ворожих атак на Харківщині було пошкоджено 12 АЗС, причому не минуло жодного дня без обстрілу однієї або двох заправок.

Наймасштабнішою стала атака у вівторок, коли росіяни одночасно вдарили по трьох автозаправних станціях. Через ці обстріли постраждали як працівники АЗС, так і мирні жителі, зокрема неповнолітня дитина. У прифронтовому регіоні людей закликають не затримуватися на автозаправках, заправляти автомобілі за можливості лише за відсутності повітряної тривоги та завжди мати запас пального.

Водночас, як зазначає кореспондентка, загроза залишається високою, адже окремі безпілотники можуть бути непомітними до моменту удару, тому тривогу іноді оголошують уже після влучання. Загалом російські атаки по Харківщині за останній тиждень забрали життя восьми людей, ще близько 130 осіб дістали поранення, серед них є діти.