Україна отримала повний пакет на розробку: у Defence Express розкрили можливості РЕБ Stone Cloak

Україні передали не просто новітню систему радіоелектронної боротьби, а значно більше. Таке рішення Великої Британії може стати одним із найважливіших кроків у розвитку українських технологій для далекобійної зброї.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що такий формат співпраці є безпрецедентним. Україна отримала не готовий виріб, а технологію, яка відкриває зовсім інші можливості для розвитку власного озброєння.

У чому унікальність передачі Stone Cloak Україні

Олег Катков звернув увагу, що інформація про передачу Stone Cloak є офіційною та опублікована на порталі британського уряду. Саме там підтвердили, що Україна отримала всі права на цю розробку.

Ми отримали не просто готові вироби. Ми отримали повний пакет інтелектуальних прав на цю розробку. Можемо самостійно її виробляти, модернізовувати, оновлювати й працювати на її основі над новими рішеннями,

– наголосив Катков.

Важливо, що це принципово відрізняється від традиційної військової допомоги, яку Україна отримувала раніше.

Як Stone Cloak допомагає українським дронам

Катков зауважив, що з опису британського уряду відомо, що пристрій має розміри приблизно як планшет і його можна встановлювати на далекобійні безпілотники та крилаті ракети.

Головний редактор Defence Express про можливості Stone Cloak: відео

Система допомагає безпілотникам долати російську протиповітряну оборону. Головний редактор Defence Express припустив, що Stone Cloak не створює потужні радіоперешкоди, а працює за іншим принципом.

Пристрій приймає сигнали ворожої РЛС, аналізує їх і повертає хибні дані про себе: інший азимут, дальність чи курс. Або взагалі створює фантомні цілі, коли замість одного дрона ворог бачить одразу кілька,

– пояснив Катков.

Саме такий принцип роботи дозволив зробити систему компактною та придатною для встановлення на безпілотники.

Як Stone Cloak вже довів свою ефективність

Катков наголосив, що ця система не є експериментальною розробкою. За його словами, Велика Британія вже передавала Україні Stone Cloak разом із дронами, однак не розголошувала цього.

Цікаво, що у відкритих російських джерелах практично немає згадок про їхнє виявлення.

Якщо було використано понад тисячу таких пристроїв, але ворог досі не зміг їх ідентифікувати, то це означає одне з двох: або дрони успішно досягали своїх цілей, або систему зробили настільки вдало, що росіяни досі не можуть зрозуміти, що саме знайшли,

– висловився Олег Катков.

Головне, що Stone Cloak уже пройшов перевірку в бойових умовах і довів свою ефективність. Тепер же Україна отримала можливість не лише використовувати цю технологію, а й самостійно її розвивати.