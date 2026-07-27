Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.
Посилення співпраці з Британією
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Великої Британії провів першу зустріч із прем'єр-міністром країни Енді Бернемом. Переговори відбулися на борту авіаносця Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth у Портсмуті.
За словами Зеленського, британський прем'єр запевнив у незмінності підтримки України. Сторони обговорили посилення оборони українського неба й моря, а також спільне виробництво озброєння.
Окремо президент подякував Лондону за рішення передати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників. Зеленський запросив Бернема відвідати Україну.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій,
– додав Зеленський.