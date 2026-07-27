Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Посилення співпраці з Британією

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Великої Британії провів першу зустріч із прем'єр-міністром країни Енді Бернемом. Переговори відбулися на борту авіаносця Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth у Портсмуті.

За словами Зеленського, британський прем'єр запевнив у незмінності підтримки України. Сторони обговорили посилення оборони українського неба й моря, а також спільне виробництво озброєння.

Окремо президент подякував Лондону за рішення передати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників. Зеленський запросив Бернема відвідати Україну.

Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій,

– додав Зеленський.