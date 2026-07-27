Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Великобританию провел первую встречу с премьер-министром страны Энди Бернемом. Переговоры прошли на борту авианосца Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth в Портсмуте.

По словам Зеленского, британский премьер заверил неизменность поддержки Украины. Стороны обсудили ужесточение обороны украинского неба и моря, а также совместное производство вооружения.

Отдельно президент поблагодарил Лондон за решение передать Украине технологии радиоэлектронной борьбы для защиты украинских беспилотников. Зеленский пригласил Бернема навестить Украину.