"У нас є буквально пів року": Флеш попередив про нову небезпечну зброю Росії

Росія готує нову зброю, небезпечнішу за реактивні "Шахеди". Ворог вже скоро може почати масово використовувати новий тип недорогих крилатих ракет.

Про це заявив радник президента Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" в ефірі "Радіо NV".

Що за небезпечну зброю для ударів по Україні готує Росія?

За його словами, Росія вже працює над наступним поколінням ударної зброї, враховуючи появу в України швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами".

Серед нових російських розробок Бескрестнов назвав ракети "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" і "Гербера-5". Вони зможуть розвивати швидкість до 750 кілометрів на годину, летіти на малій висоті та маневрувати. Їх буде важко збивати.

Експерт зазначив, Росія вже замовила багато таких ракет – приблизно стільки ж, скільки реактивних "Шахедів". Вже за 5 – 6 місяців ворог почне їх масово застосовувати.

Бескрестнов вважає, що Україні вже зараз потрібно готуватися до появи цієї зброї. На його думку, протягом найближчих пів року необхідно створити недорогі ракети-перехоплювачі, які зможуть збивати російські крилаті ракети.

Водночас Україна продовжує розробляти засоби проти реактивних "Шахедів".

За словами Бескрестнова, зараз є щонайменше 3 – 5 перспективних варіантів перехоплювачів, але вони ще мають пройти випробування.

Окремо "Флеш" розповів про нову модифікацію "Шахеда" – Shahed-seeker. Цей дрон оснащений оптичною та тепловізійною системами й може самостійно виявляти цілі на відстані 6 – 7 кілометрів і більше.

Після захоплення цілі дрон здатен самостійно прямувати до неї.

На цьому етапі засоби радіоелектронної боротьби менш ефективні, оскільки безпілотник орієнтується за допомогою оптики.