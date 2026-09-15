Про це заявив радник президента Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" в ефірі "Радіо NV".
Що за небезпечну зброю для ударів по Україні готує Росія?
За його словами, Росія вже працює над наступним поколінням ударної зброї, враховуючи появу в України швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами".
Серед нових російських розробок Бескрестнов назвав ракети "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" і "Гербера-5". Вони зможуть розвивати швидкість до 750 кілометрів на годину, летіти на малій висоті та маневрувати. Їх буде важко збивати.
Експерт зазначив, Росія вже замовила багато таких ракет – приблизно стільки ж, скільки реактивних "Шахедів". Вже за 5 – 6 місяців ворог почне їх масово застосовувати.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Бескрестнов вважає, що Україні вже зараз потрібно готуватися до появи цієї зброї. На його думку, протягом найближчих пів року необхідно створити недорогі ракети-перехоплювачі, які зможуть збивати російські крилаті ракети.
Водночас Україна продовжує розробляти засоби проти реактивних "Шахедів".
За словами Бескрестнова, зараз є щонайменше 3 – 5 перспективних варіантів перехоплювачів, але вони ще мають пройти випробування.
Окремо "Флеш" розповів про нову модифікацію "Шахеда" – Shahed-seeker. Цей дрон оснащений оптичною та тепловізійною системами й може самостійно виявляти цілі на відстані 6 – 7 кілометрів і більше.
Після захоплення цілі дрон здатен самостійно прямувати до неї.
На цьому етапі засоби радіоелектронної боротьби менш ефективні, оскільки безпілотник орієнтується за допомогою оптики.