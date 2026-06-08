Через пів року можуть бути проблеми, – авіаексперт про загрозу для українського неба

Росія посилила використання балістики під час атак, розуміючи, що Україні вкрай складно її збити. Натомість крилатим ракетам українська ППО протидіє доволі ефективно.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, уточнивши, що збивати крилаті ракети вдається за допомогою тактичної авіації F-16, Mirage, а також завдяки ЗРК (NASAMS, IRIS-T).

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Росія може вчинити провокацію, аби перевірити реакцію ЄС

Авіаексперт наголосив, що коли Україна має засоби для протидії ворожим повітряним цілям, вона це робить ефективно. Сьогодні ПС демонструють високі показники у збитті безпілотників, зокрема "Шахедів", та крилатих ракет. Проте складним завданням залишається протидія російській балістиці. Зі слів Криволапа, Україна певним чином збиває 30%, намагається вплинути системою РЕБ і відвести ці удари, але це дуже складно.

Європа розуміє, що у разі серйозного напруження, якщо за пів року не буде зроблена пан'європейська платформа для захисту неба, то можуть початися великі проблеми,

– констатував Криволап.

Повне інтерв'ю з Криволапом: дивіться у відео

Авіаексперт прогнозує, що у Росії буде мотив вчинити провокації й щодо Європи, аби перевірити реакцію європейців. Адже Кремль просуває концепцію, що нібито російська армія воює проти НАТО. Проте країни-члени Північноатлантичного Альянсу нині лише захищаються. Не раз, наприклад, в Румунію прилітали російські "Шахеди", як і в Польщу.

Сьогодні Європа дуже серйозно розмірковує над проєктом Freya, тому що французько-італійський проєкт SAMP/T не пішов, хоча цьогоріч обіцяли створити нову ракету SAMP/T NG, яка буде здатна збивати балістику, але якщо так станеться, їх буде виготовлятися 5 одиниць на місяць. Це для нас ніщо,

– зазначив Криволап.

Він підсумував, що Європа розуміє, що їй треба займатися посиленням захисту свого повітряного простору, бо на США зараз сподіватися не варто.

Нагадаємо, раніше співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що перспектива виготовлення Україною власних ракет до ППО, яких нині їй не вистачає, цілком реальна. З його слів, сьогодні така зброя потрібна не лише для захисту укранського неба, а і є потреба в нових системах для Європи.

У Fire Point запропонували створити пан'європейський щит Freya для протидії балістиці. Мовиться про платформу, на якій можна створити новий перехоплювач для таких повітряних цілей. Технічна база для цього вже є. Україна має намір разом з Європою рухатися в цьому напрямку. Штілерман уточнив, що найскладніше – це головки самонаведення. Тому українська компанія вважає необхідним створити міжнародний консорціум, аби об'єднати зусилля декількох країн.