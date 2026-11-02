Прикривають площу у 25 квадратів: Росія нарощує РЕБ проти Starlink

Російські окупанти збільшують кількість комплексів радіоелектронної боротьби, які перешкоджають роботі супутникового зв’язку Starlink.Такими системами противник уже прикрив майже всі важливі об’єкти на фронті та у Криму.

Про це у своїх соцмережах повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Як працюють російські комплекси РЕБ?

За словами "Флеша", одна така система забезпечує прикриття території площею приблизно 25 квадратних кілометрів. Водночас росіяни змінили спосіб розміщення комплексів, намагаючись зробити їх менш помітними для української розвідки.

Звертайте увагу на стоянку вантажівок – це ідеальне місце для маскування комплексу. З десятків вантажівок у 3 – 6 може бути змонтована система. Звертайте увагу на невеликі причепи до легкових автомобілів. Противник придумав варіант монтажу однієї антени (замість двох) у невеликих причепах, які стоятимуть поруч, але будуть рознесені по місцевості,

– зазначив Бескрестнов.

Також обладнання здатне працювати під навісами з полікарбонату або плівки. Тому українській аеророзвідці радять звертати увагу, зокрема, на непрозорі теплиці.



Росія може ховати ці РЕБи у невеликих причепах / Фото взято зі сторінки "Флеша"

Основою системи є супутникові прямофокусні антени діаметром близько одного метра. Для їхньої роботи необхідна відкрита видимість неба, тому повністю приховати таке обладнання складно. Якщо раніше обладнання встановлювали на кількох причепах, розташованих поруч, то тепер окупанти використовують інші варіанти монтажу.

Фахівець також спростував припущення, що для роботи таких комплексів обов'язково потрібні потужні електропідстанції. За його словами, обладнання може живитися навіть від генераторів і працює в діапазоні частот 14 – 14,5 ГГц.

Росія розвиває власні РЕБи

Раніше стало відомо, що російські підприємства почали закуповувати комплектуючі для виробництва ще 300–400 комплексів РЕБ проти Starlink.

За оцінкою "Флеша", противник намагатиметься захистити від українських безпілотників важливі об'єкти на окупованих територіях.

Раніше радник зазначав, що держава-агресорка також намагається розгорнути російський аналог Starlink під назвою "Рассвет", вивівши на орбіту чотири десятки апаратів.