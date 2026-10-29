Вже 40 супутників на орбіті: "Флеш" пояснив, в якому стані зараз російський аналог Starlink

Про це розповів радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, передає 24 Канал. За його словами, Росія має зараз "вікно" в 40 – 60 хвилин над Україною, упродовж яких зможе користуватися цим зв'язком. Наразі цього вистачає лише для обмежених операцій. Якщо супутників буде більше – проблеми зростуть. Ворог фактично зможе напряму керувати дронами, а зв'язок на фронті в окупантів покращиться.

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Небезпека зростає

Як наголосив Бескрестнов, наразі ворог має три типи таких терміналів. Також вони мають можливість будувати супутники. Хоч у них є труднощі з виведенням їх на орбіти, але, ймовірно, ворог з цим впорається.

Водночас багато що залежить саме від Китаю. Важливо, аби там не допомагали Росії в цьому питанні.

Чому я вважаю, що це загроза? Може бути несподівано для нас, коли дізнаємося, що в якийсь момент Росія набудувала кілька сотень супутників, а Китай допоміг їх запустити як "мирну та цивільну" програму– зазначив Бескрестнов.

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Додамо, нині увага українських фахівців сфокусована на протидії ворожій космічній програмі. Також держава розвиває засоби радіоелектронної боротьби та завдає ударів по об'єктах російської військово-космічної промисловості.

Окрім цього, ведеться системна робота над блокуванням постачання критичних іноземних компонентів до РФ. Це має значно сповільнити виробництво новітнього ворожого озброєння.

Також командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зауважив, що поява в окупантів супутникового зв'язку створить нові виклики для Сил оборони. На його думку, вже у 2027 році Росія зможе тривалий час на добу користуватися системою "Рассвет" на фронті.