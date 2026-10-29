Уже 40 спутников на орбите: "Флэш" объяснил, в каком состоянии сейчас российский аналог Starlink

Об этом рассказал советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает 24 Канал. По его словам, у России сейчас есть "окно" продолжительностью 40–60 минут над Украиной, в течение которого она сможет пользоваться этой связью. Пока этого хватает лишь для ограниченных операций. Если спутников станет больше – проблемы усугубятся. Враг фактически сможет напрямую управлять дронами, а связь на фронте у оккупантов улучшится.

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Опасность растет

Как подчеркнул Бескрестнов, сейчас у врага есть три типа таких терминалов. Также у них есть возможность строить спутники. Хотя у них есть трудности с выводом их на орбиту, вероятно, враг с этим справится.

В то же время многое зависит именно от Китая. Важно, чтобы там не помогали России в этом вопросе.

Почему я считаю, что это угроза? Для нас может стать неожиданностью, когда мы узнаем, что в какой-то момент Россия построила несколько сотен спутников, а Китай помог их запустить в рамках "мирной и гражданской" программы– отметил Бескрестнов.

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Добавим, что в настоящее время внимание украинских специалистов сосредоточено на противодействии вражеской космической программе. Также государство развивает средства радиоэлектронной борьбы и наносит удары по объектам российской военно-космической промышленности.

Кроме того, ведется системная работа по блокированию поставок критически важных иностранных компонентов в РФ. Это должно значительно замедлить производство новейшего вражеского вооружения.

Также командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что появление у оккупантов спутниковой связи создаст новые вызовы для Сил обороны. По его мнению, уже в 2027 году Россия сможет длительное время в сутки пользоваться системой "Рассвет" на фронте.