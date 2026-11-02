Покрывают площадь в 25 квадратов: Россия усиливает РЭБ против Starlink

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Об этом в своих соцсетях сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Как работают российские комплексы РЭБ?

По словам "Флэша", одна такая система обеспечивает прикрытие территории площадью примерно 25 квадратных километров. При этом россияне изменили способ размещения комплексов, пытаясь сделать их менее заметными для украинской разведки.

Обращайте внимание на стоянки грузовиков – это идеальное место для маскировки комплекса. Из десятков грузовиков в 3 – 6 может быть смонтирована система. Обращайте внимание на небольшие прицепы к легковым автомобилям. Противник придумал вариант монтажа одной антенны (вместо двух) в небольших прицепах, которые будут стоять рядом, но будут разнесены по местности– отметил Бескрестнов.

Также оборудование способно работать под навесами из поликарбоната или пленки. Поэтому украинской аэроразведке советуют обращать внимание, в частности, на непрозрачные теплицы.

Россия может скрывать эти РЭБы в небольших прицепах / Фото взято со страницы "Флэш"

Основой системы являются спутниковые прямофокусные антенны диаметром около одного метра. Для их работы необходима открытая видимость неба, поэтому полностью скрыть такое оборудование сложно. Если раньше оборудование устанавливали на нескольких прицепах, расположенных рядом, то теперь оккупанты используют другие варианты монтажа.

Специалист также опроверг предположение, что для работы таких комплексов обязательно нужны мощные электроподстанции. По его словам, оборудование может питаться даже от генераторов и работает в диапазоне частот 14 – 14,5 ГГц.

Россия развивает собственные системы РЭБ

Ранее стало известно, что российские предприятия начали закупать комплектующие для производства еще 300–400 комплексов РЭБ против Starlink.

По оценке "Флэша", противник будет пытаться защитить от украинских беспилотников важные объекты на оккупированных территориях.

Ранее советник отмечал, что государство-агрессор также пытается развернуть российский аналог Starlink под названием "Рассвет", выведя на орбиту четыре десятка аппаратов.