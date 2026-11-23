Російський флот зазнав втрати там, де Москва, схоже, почувалася у відносній безпеці. Удар по кораблю в лівійському порту поставив питання не лише про можливості українських спецслужб, а й про те, наскільки захищеними є військові об'єкти Росії за межами її кордонів.

Про це пише видання Defense Express.

Чому російська авіація не змогла захистити корвет?

Як зазначає Defense Express, наприкінці 2024-го та на початку 2025 року Росія перекинула до Лівії частину озброєння із Сирії. Йшлося, зокрема, про комплекси С-300, С-400 та берегові ракетні комплекси "Бастіон". Втім, за оцінкою видання, до листопада 2026 року це озброєння, ймовірно, вже перемістили безпосередньо до Росії.

Також у 2020 році Кремль передав до Лівії 14 літаків МіГ-29 та Су-24, які формально перебували в розпорядженні сил Халіфи Хафтара. Їх використовували для підтримки діяльності тодішньої ПВК "Вагнер".

Однак станом на початок листопада 2026 року там фіксували лише по два винищувачі МіГ-29 та бомбардувальники Су-24. Решту Росія могла перекинути до інших африканських країн, де діє її "Африканський корпус". Однак сама наявність літаків не означала, що росіяни мали налагоджену систему захисту порту від морських безпілотників.



"Меркурій" до знищення / Фото Defense Express

Чому росіяни не очікували удару по Бенгазі?

На думку Defense Express, головне пояснення полягає в тому, що росіяни не очікували атаки на свої об'єкти в Лівії. Ймовірно, вони сприймали місцеві порти як безпечні гавані, де не потрібно було організовувати повноцінну оборону від морських дронів.

Після знищення корвета росіяни, схоже, почали терміново посилювати захист акваторії Бенгазі. Зокрема, для створення імпровізованої перешкоди на шляху можливих безекіпажних катерів вони використали наявні в порту судна та катери, розташувавши їх як барикаду.



Барикада з катерів / Фото Defense Express

Чому втрата корвета стала історичною для Росії?

Defense Express наголошує, що до цього випадку Росія за будь-яких обставин не втрачала бойових кораблів у Середземному морі. Тому знищення "Меркурія" стало безпрецедентною для російського флоту втратою в цьому регіоні.

Ситуацію ускладнює і те, що після зміни влади в Сирії наприкінці 2024 року Москва втратила можливість повноцінно використовувати військово-морську базу в Тартусі. Водночас нового офіційного пункту базування флоту в Середземному морі Росія так і не організувала.

Крім того, під час атаки біля берегів Лівії повідомлялося про ураження російського транспортного судна MV ANGARA, яке могло перевозити військову техніку та інші вантажі для "Африканського корпусу". Таким чином, під ударом опинилися не лише бойовий корабель, а й логістика російської військової присутності в регіоні.

Як СБУ знищила російський корвет у Лівії

Для спецоперації Сили оборони України спільно із СБУ використали сім безекіпажних катерів українського виробництва. Їх спустили на воду з так званого материнського судна. Попри спроби росіян знищити дрони з повітря, води та суходолу, українські катери досягли цілей.

Унаслідок атаки було знищено корвет "Меркурій" разом із вертольотом Ка-27 на борту, а також уражено суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення військової техніки.