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Об этом пишет издание Defense Express.

Почему российская авиация не смогла защитить корвет?

Как отмечает Defense Express, в конце 2024-го и в начале 2025 года Россия перебросила в Ливию часть вооружения из Сирии. Речь шла, в частности, о комплексах С-300, С-400 и береговых ракетных комплексах "Бастион". Впрочем, по оценке издания, к ноябрю 2026 года это вооружение, вероятно, уже переместили непосредственно в Россию.

Также в 2020 году Кремль передал в Ливию 14 самолетов МиГ-29 и Су-24, которые формально находились в распоряжении сил Халифы Хафтара. Их использовали для поддержки деятельности тогдашней ЧВК "Вагнер".

Однако по состоянию на начало ноября 2026 года там фиксировали лишь по два истребителя МиГ-29 и бомбардировщика Су-24. Остальные Россия могла перебросить в другие африканские страны, где действует ее "Африканский корпус". Однако само наличие самолетов не означало, что у россиян была налаженная система защиты порта от морских беспилотников.



"Меркурий" перед уничтожением / Фото Defense Express

Почему россияне не ожидали удара по Бенгази?

По мнению Defense Express, главное объяснение заключается в том, что россияне не ожидали атаки на свои объекты в Ливии. Вероятно, они воспринимали местные порты как безопасные гавани, где не нужно было организовывать полноценную оборону от морских дронов.

После уничтожения корвета россияне, по всей видимости, начали срочно усиливать защиту акватории Бенгази. В частности, для создания импровизированного препятствия на пути возможных беспилотных катеров они использовали имеющиеся в порту суда и катера, расположив их в виде баррикады.

Баррикада из катеров / Фото Defense Express

Почему потеря корвета стала исторической для России?

Defense Express отмечает, что до этого случая Россия ни при каких обстоятельствах не теряла боевых кораблей в Средиземном море. Поэтому уничтожение "Меркурия" стало беспрецедентной для российского флота потерей в этом регионе.

Ситуацию осложняет то, что после смены власти в Сирии в конце 2024 года Москва утратила возможность полноценно использовать военно-морскую базу в Тартусе. В то же время нового официального пункта базирования флота в Средиземном море Россия так и не организовала.

Кроме того, во время атаки у берегов Ливии сообщалось о поражении российского транспортного судна MV ANGARA, которое могло перевозить военную технику и другие грузы для "Африканского корпуса". Таким образом, под ударом оказались не только боевой корабль, но и логистика российского военного присутствия в регионе.

Как СБУ уничтожила российский корвет в Ливии

Для спецоперации Силы обороны Украины совместно с СБУ использовали семь беспилотных катеров украинского производства. Их спустили на воду с так называемого материнского судна. Несмотря на попытки россиян уничтожить дроны с воздуха, с воды и с суши, украинские катера достигли целей.

В результате атаки был уничтожен корвет "Меркурий" вместе с вертолетом Ка-27, находившимся на борту, а также был поражен сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки военной техники.