Мають стати аналогом Starlink: Росія запустила другу партію супутників "Расвєт"

Росія продовжує розгортання низькоорбітального супутникового угруповання "Расвєт" (проєкт компанії "Бюро 1440"), яке має стати аналогом американського Starlink. Проте можливості цих апаратів поки що залишаються обмеженими.

Разом із тим, військовий експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що до цієї розробки слід ставитися максимально серйозно, адже ворог швидко просувається в її реалізації.

Що відомо про супутники?

Наразі на орбіті перебуває до 40 апаратів, проте темпи розробки вказують на амбітні плани Москви.

"Варто зауважити, що супутники ще не зайняли своїх місць в орбітальному угрупованні, але можуть зробити це швидко", – уточнив "Флеш".

Він додав: щоб угруповання "Расвєт" могло повноцінно використовувати супутникову систему у військових цілях, Росії знадобиться вивести на орбіту щонайменше кілька сотень супутників.

Для порівняння, угруповання Starlink від SpaceX вже налічує понад 15 тисяч супутників.

До 2027 року "Бюро 1440" планує запустити близько 250 супутників для покриття всієї території РФ, а до 2030 року — понад 1000 апаратів для виходу на глобальний рівень.

Чому російський "Starlink" є серйозною загрозою?

Загалом, проєкт "Расвєт" має подвійне призначення. Попри офіційне цивільне позиціонування, головним споживачем цих технологій стане російська армія. Швидкісний супутниковий зв'язок на фронті може суттєво покращити координацію ворожих підрозділів, управління безпілотниками та передачу розвідданих у реальному часі.

Попри санкції, росіяни знаходять шляхи для імпорту необхідної мікроелектроніки та демонструють реальний прогрес на орбіті, який згодом безпосередньо вплине на ситуацію на полі бою.

Технічні особливості системи "Рассвет"

Нове покоління російських супутників тестує стандарт 5G NTN (неземні мережі) та пряме підключення до спеціальних абонентських терміналів.

Використання лазерних каналів зв'язку між самими супутниками дозволяє мережі працювати автономно, без прив'язки до наземних станцій сполучення, що робить її стійкою до можливого глушіння чи фізичного знищення наземної інфраструктури.

Нагадаємо, у березні 2026 року Росія вивела на орбіту перші 16 апаратів "Расвєт", однак запуск проходив у режимі суворої секретності. Пізніше повідомлялося, що проєкт зіткнувся з серйозними проблемами. Один із супутників угруповання вийшов із ладу, так і не розпочавши повноцінну роботу.