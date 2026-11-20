На фронті зафіксували появу нового російського ударного безпілотника "Куб-10МЄ". Він може долати понад 100 кілометрів та, за заявленими характеристиками, уражати навіть рухомі цілі.

Про це повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про новий російський дрон "Куб-10МЄ"?

За його словами, про розробку цього безпілотника стало відомо ще рік тому, однак тепер його почали застосовувати безпосередньо на фронті.

Головна особливість безпілотника – заявлена дальність польоту понад 100 кілометрів. Крім того, він оснащений оптико-електронною системою наведення, яка дозволяє атакувати рухомі цілі.

Крейсерська швидкість дрона, за оприлюдненими характеристиками, становить 120 кілометрів на годину.

Новий беспілотник росіян "Куб-10МЄ" / Фото росЗМІ

Російський виробник стверджує, що "Куб-10МЄ" може працювати вдень і вночі та має підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотник призначений для ударів по бронетехніці, командних пунктах, позиціях протиповітряної оборони та інших військових об'єктах.

Заявлена дальність польоту дозволяє противнику атакувати цілі не лише поблизу лінії фронту, а й на значній відстані в українському тилу.

Водночас фактичні можливості нового безпілотника в бойових умовах наразі потребують підтвердження.

Як Росія вдосконалює свої ударні безпілотники?

Російські військові продовжують модернізувати ударні дрони, зокрема намагаються зробити їх менш вразливими до українських засобів радіоелектронної боротьби.

Так, у жовтні 24 Канал повідомляв про появу в російських БпЛА оптико-навігаційних систем. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, такі системи дозволяють безпілотникам орієнтуватися за зображеннями місцевості та зменшують їхню вразливість до РЕБ.

А вже у листопаді "Флеш" розповів про активніше застосування росіянами дронів "Молнія" на оптоволокні. Ці безпілотники можуть залітати на 30 кілометрів углиб української території, а їхнє керування через оптоволоконний кабель не піддається впливу звичайних засобів РЕБ.