Новый российский ударный беспилотник "Куб-10МЕ" / Фото из российских СМИ
На фронте зафиксировали появление нового российского ударного беспилотника "Куб-10МЕ". Он способен преодолевать расстояние более 100 километров и, согласно заявленным характеристикам, поражать даже движущиеся цели.
Об этом сообщил советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Что известно о новом российском дроне "Куб-10МЕ"?
По его словам, о разработке этого беспилотника стало известно еще год назад, однако теперь его начали применять непосредственно на фронте.
Главная особенность беспилотника – заявленная дальность полета более 100 километров. Кроме того, он оснащен оптико-электронной системой наведения, которая позволяет атаковать движущиеся цели.
Крейсерская скорость дрона, согласно обнародованным характеристикам, составляет 120 километров в час.
Новый российский беспилотник "Куб-10МЕ" / Фото российских СМИ
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Российский производитель утверждает, что "Куб-10МЕ" может работать днем и ночью и обладает повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.
Беспилотник предназначен для нанесения ударов по бронетехнике, командным пунктам, позициям противовоздушной обороны и другим военным объектам.
Заявленная дальность полета позволяет противнику проводить атаки на цели не только вблизи линии фронта, но и на значительном расстоянии в украинском тылу.
В то же время фактические возможности нового беспилотника в боевых условиях пока требуют подтверждения.
Как Россия совершенствует свои ударные беспилотники?
Российские военные продолжают модернизировать ударные дроны, в частности пытаются сделать их менее уязвимыми для украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Так, в октябре 24 Канал сообщал о появлении в российских БПЛА оптико-навигационных систем. По словам Сергея "Флэша" Бескрестнова, такие системы позволяют беспилотникам ориентироваться по изображениям местности и снижают их уязвимость к РЭБ.
А уже в ноябре "Флэш" рассказал об более активном использовании россиянами дронов "Молния" на оптоволокне. Эти беспилотники могут залетать на 30 километров вглубь украинской территории, а их управление через оптоволоконный кабель не подвержено воздействию обычных средств РЭБ.
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