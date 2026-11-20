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Об этом сообщил советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о новом российском дроне "Куб-10МЕ"?

По его словам, о разработке этого беспилотника стало известно еще год назад, однако теперь его начали применять непосредственно на фронте.

Главная особенность беспилотника – заявленная дальность полета более 100 километров. Кроме того, он оснащен оптико-электронной системой наведения, которая позволяет атаковать движущиеся цели.

Крейсерская скорость дрона, согласно обнародованным характеристикам, составляет 120 километров в час.

Новый российский беспилотник "Куб-10МЕ" / Фото российских СМИ

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Российский производитель утверждает, что "Куб-10МЕ" может работать днем и ночью и обладает повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник предназначен для нанесения ударов по бронетехнике, командным пунктам, позициям противовоздушной обороны и другим военным объектам.

Заявленная дальность полета позволяет противнику проводить атаки на цели не только вблизи линии фронта, но и на значительном расстоянии в украинском тылу.

В то же время фактические возможности нового беспилотника в боевых условиях пока требуют подтверждения.

Как Россия совершенствует свои ударные беспилотники?

Российские военные продолжают модернизировать ударные дроны, в частности пытаются сделать их менее уязвимыми для украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Так, в октябре 24 Канал сообщал о появлении в российских БПЛА оптико-навигационных систем. По словам Сергея "Флэша" Бескрестнова, такие системы позволяют беспилотникам ориентироваться по изображениям местности и снижают их уязвимость к РЭБ.

А уже в ноябре "Флэш" рассказал об более активном использовании россиянами дронов "Молния" на оптоволокне. Эти беспилотники могут залетать на 30 километров вглубь украинской территории, а их управление через оптоволоконный кабель не подвержено воздействию обычных средств РЭБ.