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Об этом в соцсетях сообщил внештатный советник Президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

Чем опасны такие беспилотники?

По его словам, первые попытки применять оптоволоконное управление на "Молниях" украинские военные фиксировали еще год назад. Однако тогда эта технология не получила распространения. Теперь же такие беспилотники начали появляться на различных участках фронта.

Бескрестнов отметил, что дроны летают на высоте около 50 метров, а дальность их полета достигает 30 километров вглубь украинской территории.

Главная угроза заключается в том, что они не используют радиосигнал для управления, а значит, их сложнее обнаружить. Кроме того, из-за небольшой высоты полета их сложнее заметить радиолокационными станциями. Высокое качество изображения с камеры позволяет операторам проводить разведку непосредственно во время полета.

В то же время средства радиоэлектронной борьбы не могут повлиять на управление такими БПЛА, поскольку сигнал передается через физический оптоволоконный кабель. Сергей Бескрестнов поблагодарил украинские экипажи, которые обнаруживают и сбивают эти беспилотники.

Добавим, что российские военные постоянно совершенствуют беспилотники "Молния", в частности меняют частоты управления и оснащают их новыми технологиями. Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" объяснял, что такие дроны сложно обнаруживать из-за особенностей их радиосигнала. Кроме того, оккупанты уже экспериментировали с различными способами модернизации этих БПЛА.