Об этом написал советник министра обороны Украины и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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Что известно об аналоге "Молнии", который тестируют россияне?

"Флэш" рассказал, что россияне анонсируют планы по серийному выпуску аналога "Молнии" с дальностью полета 50 километров.

Так же, как и в случае с БПЛА на ИИ, основная идея заключается в том, чтобы сделать полеты ударных беспилотников с боевой частью до 10 килограммов невидимыми для нашей РЭР (радиоэлектронной разведки – 24 Канал) и без возможности воздействия нашей РЭБ,

– пояснил Бескрестнов.

Он также подчеркнул, что высокое качество изображения позволит управлять БПЛА на малых высотах, облетая препятствия. А малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС.

Россияне тестируют аналог БПЛА "Молния" с дальностью полета до 50 километров: смотрите видео

Напомним, ранее "Флэш" сообщал, что в Запорожье россияне стали массово применять автономные дроны "Молния" с искусственным интеллектом. Советник министра обороны добавил, что детектор БПЛА теперь не спасает, поэтому всем следует быть внимательными.