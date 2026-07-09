Про це написав радник міністра оборони України й фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов.

До теми У нас взагалі немає ракет, щоб збивати російську балістику, – "Флеш"

Що відомо про аналог "Молнії", який тестують росіяни?

"Флеш" розповів, що росіяни анонсують плани щодо серійного випуску аналога "Молнії" з дальністю польоту 50 кілометрів.

Так само як і у БпЛА на ШІ, основна ідея полягає в тому, щоб зробити польоти ударних безпілотників з бойовою частиною до 10 кілограмів невидимими для нашої РЕР (радіоелектронної розвідки – 24 Канал) і без можливості впливу нашої РЕБ,

– пояснив Бескрестнов.

Він також наголосив, що висока якість зображення дозволить керувати БпЛА на малих висотах, облітаючи перешкоди. А малі висоти погіршують видимість цілей на РЛС.

Росіяни тестують аналог БпЛА "Молнія" з дальністю польоту до 50 кілометрів: дивіться відео

Нагадаємо, раніше "Флеш" повідомляв, що на Запоріжжі росіяни стали масово застосовувати автономні дрони "Молнія" зі штучним інтелектом. Радник міністра оборони додав, що детектор БпЛА тепер не рятує, тож усім варто бути уважними.