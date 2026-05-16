"Флеш" пояснив, як росіяни навчилися глушити українські дрони-перехоплювачі

Українські військові технології, зокрема дрони-перехоплювачі, дають змогу ефективно протистояти ворожим ударним безпілотникам, які атакують мирні міста. Втім, противник поступово пристосовується до сучасних методів боротьби й уже знаходить способи глушити дрони-перехплювачі.

Детальніше про це розповів український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Важливо Два мости, які легко підірвати: військовий експерт спрогнозував ймовірний наступ з Білорусі

Як росіяни глушать дрони-перехоплювачі?

За словами "Флеша", окупанти могли почати встановлювати на окремих "Шахедах" засоби РЕБ, щоб максимально перешкодити радіолокаційним станціям. На підтвердження цього вже є певні обґрунтовані підозри.

"Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені", – пояснив Бескрестнов.

Водночас він закликав військових, які помічають будь-які незрозумілі події навколо "Шахедів", сповіщати йому, до прикладу, через сайт.

Зауважимо також, що росіяни використовують мобільні для керування дронами. На цю загрозу звертають увагу німецькі оборонні компанії Rheinmetall і Deutsche Telekom. Для запобігання небезпекам вони готуватимуть спільний проєкт.

До слова, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що Росія може вийти на виробництво близько 450 дронів різних типів на добу до кінця 2026 року, з яких приблизно 55% становитимуть "Шахеди", а до початку 2027 року – до 500 одиниць щодня.

За яким принципом загалом працює система РЕБ та як вона здатна глушити БпЛА?

Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) формують потужні електромагнітні завади, які блокують стандартні канали зв'язку дрона.

У результаті безпілотник втрачає контакт із оператором, зникає відеосигнал, а супутникова навігація (GPS/ГЛОНАСС) перестає працювати. Через це БпЛА фактично "втрачає орієнтацію", може зависнути в повітрі або впасти, оскільки не отримує жодних команд.

Українська галузь РЕБ швидко пройшла шлях від використання простих імпортних рішень до створення складних багатофункціональних систем. Наші розробки вирізняються більшою гнучкістю та інноваційністю, тоді як російські комплекси часто спираються на застарілі технологічні підходи й поступаються в розвитку.

Важливо! Детальніше про технологічний стрибок РЕБ, різницю між Україною та Росією, цивільний вимір РЕБ та економічні вигоди читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зі співзасновником Contra-Drone Тимофієм Юрковим.

Що відомо про українські дрони-перехоплювачі?

За час війни Україна суттєво розвинула власні дронові технології та вже ділиться досвідом із партнерами. Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, які застосовуються як засоби ППО і вже використовуються за кордоном, зокрема на Близькому Сході.

За даними журналістів, українські компанії, як-от "Дикі Шершні", створюють такі системи з елементами штучного інтелекту, які можна швидко розгортати без складної підготовки.

Ефективність цих перехоплювачів оцінюють як дуже високу – ними вже знищено тисячі ворожих безпілотників, а їхня вартість при цьому залишається відносно низькою й складає менше 2 тисяч доларів за одиницю. Для порівняння, застосування ракет Patriot для аналогічних цілей коштує мільйони доларів.

Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що українські розробки у сфері ППО виглядають перспективно й можуть стати важливою частиною майбутнього ринку оборонних технологій, а також уже викликають інтерес у США, які шукають ефективні способи протидії масованим атакам дронів.