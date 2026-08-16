Росія зміщує акцент на швидкість: реактивних "Гераней" виробляють уже більше, ніж звичайних

Росія нарощує випуск реактивних дронів-камікадзе "Герань-4" і "Герань-5". Станом на серпень їхнє щомісячне виробництво вже перевищило обсяги випуску звичайних "Герань-2": близько 3 тисяч реактивних БпЛА проти 2,8 тисячі апаратів із двигунами внутрішнього згоряння. Це пов'язують із переналаштуванням російських виробничих потужностей на нові моделі.

Про таке повідомили в ГУР у коментарі для "Мілітарного".

Що відомо про виробництво "Гераней" у Росії?

Реактивні "Шахеди" почали активно з'являтися в арсеналі країни-агресорки на початку 2026 року. У квітні їхня частка серед запущених дронів становила близько 15 – 20%, а в липні Росія застосувала їх приблизно вп'ятеро більше, ніж у червні.

Під час окремих атак частка реактивних апаратів доходила до двох третин від усіх запущених БпЛА.

Однією з причин переорієнтації виробництва є прагнення Росії отримати швидші дрони, які складніше перехоплювати. Водночас Москва залежить від постачання турбореактивних двигунів з Китаю та намагається налагодити їхнє власне виробництво.

"Герань-4" отримала потужніший реактивний двигун, завдяки чому її швидкість, за наведеними даними, може сягати 350 – 500 кілометрів за годину, а дальність – близько 850 кілометрів. Дрон здатен нести бойову частину масою від 50 кілограмів.

Натомість "Герань-5" має іншу конструкцію, більше схожу на крилату ракету. Вона оснащена потужнішим двигуном, має бойову частину до 90 кілограмів, а заявлена дальність її застосування становить близько 1000 кілометрів.

Таким чином, Росія поступово зміщує акцент від масовості до використання швидших і потужніших ударних БпЛА, що створює додаткове навантаження на українську ППО та змушує розвивати нові засоби перехоплення.

Зауважимо, що російські пропагандисти також продемонстрували застосування реактивного ударного дрона БМ-35, який, за їхніми заявами, здатен розганятися понад 350 кілометрів за годину й долати більше, ніж 200 кілометрів.