Б'ю навіть по цивільних, – "Лютий" розкрив, як працюють російські дрони-матки

Ворог використовує на фронті дрони-матки. Це безпілотники, які несуть на собі FPV-дрони. Росіяни спрямовують цей засіб ураження як по військових, так і по мирному населенню в прифронтових зонах.

Командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний яр" Віктор Лук'янов з позивним "Лютий" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вже не раз бачив застосування дронів-маток з боку противника, і підкреслив, що Україна сьогодні теж має такий вид озброєння.

Російська армія залякує мирних жителів

Дрони-матки, як зазначив командир взводу, не можуть нести дуже великі БК. Через що вони відпрацьовують по скупченнях військової техніки або місцю зосередження паливно-мастильних матеріалів, або складах боєкомплектів.

Вони використовують великий дрон-матку для того, щоб себе занести, а FPV відпрацьовують знову ж таки цією маткою, а потім підтверджують своє відпрацювання і там вже куди воно дінеться, то незрозуміло. Буває, що відпрацьовують потім по цивільному автотранспорту або їх глушать, або збивають,

– озвучив "Лютий".

На запитання, яку мету переслідують окупанти, націлюючи дрони-матки на транспорт мирного населення, військовий констатував, що це спроба противника залякувати цивільних.

Це робиться для того, щоб люди почали говорити своїй владі, що, можливо, треба виходити на переговори, але нічого цим не вдасться. Тому що наш народ зовсім по-іншому думає і ми будемо боротись до нашої перемоги,

– наголосив Лук'янов.

Повна версія інтерв'ю з Віктором Лук'яновим: дивіться у відео