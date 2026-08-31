Командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний яр" Віктор Лук'янов з позивним "Лютий" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вже не раз бачив застосування дронів-маток з боку противника, і підкреслив, що Україна сьогодні теж має такий вид озброєння.
Російська армія залякує мирних жителів
Дрони-матки, як зазначив командир взводу, не можуть нести дуже великі БК. Через що вони відпрацьовують по скупченнях військової техніки або місцю зосередження паливно-мастильних матеріалів, або складах боєкомплектів.
Вони використовують великий дрон-матку для того, щоб себе занести, а FPV відпрацьовують знову ж таки цією маткою, а потім підтверджують своє відпрацювання і там вже куди воно дінеться, то незрозуміло. Буває, що відпрацьовують потім по цивільному автотранспорту або їх глушать, або збивають,
– озвучив "Лютий".
На запитання, яку мету переслідують окупанти, націлюючи дрони-матки на транспорт мирного населення, військовий констатував, що це спроба противника залякувати цивільних.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Це робиться для того, щоб люди почали говорити своїй владі, що, можливо, треба виходити на переговори, але нічого цим не вдасться. Тому що наш народ зовсім по-іншому думає і ми будемо боротись до нашої перемоги,
– наголосив Лук'янов.
Повна версія інтерв'ю з Віктором Лук'яновим: дивіться у відео