Командир взвода FPV-батальона БПС Black Raven 93-й ОМБр "Холодный яр" Виктор Лукьянов с позывным "Лютый" в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал, что уже не раз видел применение дронов-маток со стороны противника, и подчеркнул, что Украина сегодня тоже располагает таким видом вооружения.
Российская армия запугивает мирных жителей
Дроны-матки, как отметил командир взвода, не могут нести очень большие боевые комплекты. Почему они наносят удары по скоплениям военной техники, местам сосредоточения горюче-смазочных материалов или складам боекомплектов.
Они используют большой дрон-матку для того, чтобы занести себя, а FPV наводят, опять же, с помощью этой матки, а затем подтверждают свою атаку, и куда она приведет – непонятно. Бывает, что потом они отрабатывают по гражданскому автотранспорту или их глушат, или сбивают,
– сообщил "Лютый".
На вопрос, какую цель преследуют оккупанты, нацеливая дроны-матки на транспорт мирного населения, военный констатировал, что это попытка противника запугать гражданских.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Это делается для того, чтобы люди начали говорить своим властям, что, возможно, нужно выходить на переговоры, но ничего этим не удастся. Потому что наш народ думает совсем иначе, и мы будем бороться до нашей победы,
– подчеркнул Лукьянов.
Полная версия интервью с Виктором Лукьяновым: смотрите в видео