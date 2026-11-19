Російські військові протягом останніх кількох діб активніше застосовують ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. Такі дрони зафіксували на різних ділянках фронту.

Про це в соцмережах повідомив позаштатний радник Президента України, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Чим небезпечні такі безпілотники?

За його словами, перші спроби застосовувати оптоволоконне керування на "Молніях" українські військові фіксували ще рік тому. Однак тоді ця технологія не набула поширення. Тепер же такі безпілотники почали з'являтися на різних напрямках фронту.

Бескрестнов зазначив, що дрони літають на висоті близько 50 метрів, а дальність їхнього польоту сягає 30 кілометрів углиб української території.

Головна загроза полягає в тому, що вони не використовують радіосигнал для керування, а отже, їх складніше виявити. Крім того, через невелику висоту польоту їх важче помітити радіолокаційними станціями. Висока якість зображення з камери дозволяє операторам проводити розвідку безпосередньо під час польоту.

Водночас засоби радіоелектронної боротьби не можуть вплинути на керування такими БпЛА, оскільки сигнал передається через фізичний оптоволоконний кабель. Сергій Бескрестнов подякував українським екіпажам, які виявляють і збивають ці безпілотники.

Додамо, що російські військові постійно вдосконалюють безпілотники "Молнія", зокрема змінюють частоти управління та оснащують їх новими технологіями. Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснював, що такі дрони складно виявляти через особливості їхнього радіосигналу. Крім того, окупанти вже експериментували з різними способами модернізації цих БпЛА.