Россия впервые за 29 лет вернула на базу атомный крейсер "Адмирал Нахимов"

Россия вернула в пункт постоянной базировки в Североморске атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который почти три десятилетия находился на ремонте и глубокой модернизации. Корабль уже завершает программу ходовых испытаний и готовится к официальному возвращению.

Модернизацию корабля называют одной из самых масштабных в истории российского военного судостроения. Об этом пишет Military Watch Magazine.

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Что известно о модернизации корабля?

26 июня стало известно, что атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан" ("Киров") "Адмирал Нахимов" вернулся на главную базу Северного флота России – Североморск.

Корабль находился на ремонте и модернизации около 29 лет. После завершения основных работ его спустили на воду в июле 2025 года, а уже в августе он впервые за почти три десятилетия вышел в море собственным ходом. С начала июня 2026 года крейсер проходит заключительный этап государственных ходовых испытаний.

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" / Фото из открытых источников

Возвращение в Североморск свидетельствует о завершении одного из ключевых этапов модернизации перед официальным вводом корабля в боевой состав российского флота.

В ходе модернизации корабль практически полностью переоснастили. По данным Military Watch, старые ракетные комплексы были демонтированы, а вместо них установлены современные универсальные вертикальные пусковые установки.

Издание утверждает, что крейсер получил 176 вертикальных пусковых ячеек для размещения крылатых и зенитных ракет. Если эти характеристики подтвердятся после ввода корабля в эксплуатацию, это станет одним из самых высоких показателей среди современных надводных боевых кораблей.

Также модернизация коснулась противолодочного вооружения. Крейсер оснастили комплексом "Пакет-НК", предназначенным для борьбы с торпедами и подводными лодками, а также ракетным комплексом "Ответ". Кроме того, корабль может базировать до трёх противолодочных вертолётов Ка-27.

Ожидается, что после завершения испытаний "Адмирал Нахимов" войдет в состав Северного флота России.

Основной зоной его службы должны стать Баренцево и Норвежское моря, а также Арктика. Одной из главных задач корабля, как отмечают военные аналитики, будет прикрытие районов боевого патрулирования российских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Именно в Североморске базируются основные силы Северного флота, включая атомные подводные лодки стратегического назначения.

В настоящее время крейсер продолжает проходить заключительные государственные испытания. В ходе них проверяется работа силовой установки, навигационных систем, радиолокационного оборудования, средств связи, боевых систем и интеграция нового вооружения.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что, несмотря на масштабную модернизацию корабля, его конструкция остается советской. Из-за этого он не обладает элементами малозаметности ("стелс"), характерными для части современных боевых кораблей США и Китая, а также может уступать им по уровню отдельных электронных систем и средств связи.

Официальные сроки принятия "Адмирала Нахимова" в боевой состав Военно-морского флота России пока не объявлялись.

Чем грозит возвращение корабля Украине?

Потенциальное возвращение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" в боевой состав ВМФ России может усилить его возможности наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования.

После модернизации корабль, по данным аналитиков, может получить универсальные пусковые установки для применения ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Теоретически это позволит ему выполнять как ударные, так и противовоздушные и противолодочные задачи.

В то же время непосредственная угроза для Украины будет зависеть от того, где именно будет нести службу крейсер после ввода в эксплуатацию. Если корабль останется в составе Северного флота, его участие в боевых действиях против Украины будет существенно ограничено из-за географического положения.

Кроме того, эксперты отмечают, что один крупный надводный корабль не способен существенно изменить баланс сил в войне. К тому же современные крупные корабли остаются уязвимыми для ударов морских дронов, ракет и других высокоточных средств поражения, что уже неоднократно подтверждалось в ходе войны.

Именно поэтому "Адмирал Нахимов" будет иметь для России скорее политическое и демонстрационное значение, чем решающий военный эффект. Несмотря на это, в случае полноценного ввода корабля в строй украинские военные, безусловно, будут учитывать его как еще одного потенциального носителя дальнобойного ракетного вооружения.