29 ноября Россия впервые оснастила подводную лодку гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Такой шаг Кремля направлен на противостояние с странами НАТО и запугивание союзников Киева.

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала прокомментировал данные Института изучения войны о новом вооружении вражеского флота.

Для кого это представляет опасность

По его словам, запусков таких ракет с атомных подводных лодок по территории Украины не фиксировалось, поэтому для нашего государства это не представляет прямой угрозы. Этот шаг врага, прежде всего, направлен на создание напряженности в северных широтах и противостояние со странами Запада.

Нас это, на самом деле, касается очень мало. Это касается в основном стран НАТО, потому что атомные подводные лодки в основном применяются Россией в северных широтах или на Дальнем Востоке. Фактов и случаев запуска этих ракет по территории Украины с атомных подводных лодок не было. Были только запуски "Калибров" с подводных лодок в Черном море и единичные случаи с Каспийского моря,

– пояснил Мусиенко.

Расширение российских ударных возможностей напрямую влияет на безопасность США, Канады и стран Северной Европы. Кроме того, в связи с постепенным таянием ледников Кремль стремится установить совместный с Китаем контроль над Северным морским путем.

Применение и использование атомных подводных лодок в арктических широтах всегда представляют особую опасность. Толщина льда сводит к минимуму возможности обнаруживать запуски ракет на ранних стадиях и видеть в целом подводные лодки. Именно поэтому американцы в свое время боролись за расширение военного присутствия в Гренландии,

– отметил аналитик.

Александр Мусиенко прокомментировал то, что Россия впервые вооружила подводную лодку ракетами "Циркон": видео

Шантаж союзников и приоритетные моря для Украины

Публичные заявления о ракетах "Циркон", равно как и демонстративные маневры комплексов "Ярс", являются составляющими шантажа Москвы с целью снижения военной поддержки Украины. Российское командование пытается запугать западных партнеров возможными угрозами их безопасности.

В то же время для украинских сил ключевыми театрами военных действий остаются совсем другие водные рубежи, где защитники уже демонстрируют успешные операции. Речь идет о Черном, Средиземном и Балтийском морях, где выполняются неотложные задачи государства в сфере безопасности.

Ранее аналитики ISW отмечали, что враг вооружил "Цирконами" атомную подводную лодку "Пермь", пытаясь воспользоваться ограниченными темпами производства перехватчиков на Западе.