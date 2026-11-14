Ракета и пусковая установка для антибаллистической программы FREYJA уже готовы, – Зеленский

Зеленский встретился с представителями объединения N5 по вопросам оборонной поддержки на следующий год. Он заявил, что для антибаллистической программы FREYJA уже полностью готова отечественная ракета, а также датский радар.

Во время общения с представителями СМИ 13 ноября Зеленский сообщил о переговорах с северными партнерами и подчеркнул их надежность.

Что сказал Зеленский

"Это наши очень сильные партнеры. Прежде всего речь шла о зимней поддержке в настоящее время, о ПВО", – отметил президент.

Участники встречи отдельно сосредоточились на совместных технологических разработках для защиты от воздушных ударов.

Обсудили, как продвигается наша антибаллистическая программа FREYJA. Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное,

– подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил распределение обязанностей в производстве вооружения и отметил, что пусковая установка и ракета – это то, что производит Украина, а остальные элементы – зависят от партнеров.

Отдельной темой переговоров стало финансовое обеспечение совместных оборонных программ. В частности, обсудили также вопрос о PURL.